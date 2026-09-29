Una mujer de 71 años detenida por el incendio de una vivienda en Cacabelos (León)

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Ponferrada (León), 29 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 71 años como supuesta autora de un incendio en una vivienda de Cacabelos (León), tras localizar una botella con restos de una sustancia acelerante en el punto donde se inició el fuego, han informado este martes fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El incendio tuvo lugar el pasado septiembre y provocó la destrucción total de una vivienda, además de causar daños de consideración en otros dos inmuebles colindantes.

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La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada dentro de la Operación ‘LUMECIMA’, contó con la colaboración del Equipo de Investigación de Incendios (ESIN) de la XII Zona de Castilla y León.

Durante la inspección del lugar, los agentes encontraron el recipiente con restos de acelerante. A ello se sumó el testimonio de una persona que aseguró haber visto a alguien abandonar rápidamente el lugar después de declararse el fuego.

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Las diligencias practicadas permitieron a los investigadores determinar la supuesta autoría del incendio, por lo que la Guardia Civil detuvo el pasado 28 de septiembre a la sospechosa, una mujer de nacionalidad española y 71 años. EFE

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