Una mujer de 35 años y con dos hijos menores, víctima 41 de violencia machista en 2026

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes como un nuevo crimen machista el asesinato de la mujer de 35 años y madre de dos niños estrangulada por su pareja en el domicilio familiar de Málaga el pasado 16 de septiembre y que murió cinco días después, que eleva a 41 las víctimas en 2026.

Con este crimen, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja en España asciende a 1.382 desde 2003, periodo a partir del que se contabilizan estos casos.

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Este año, 29 menores han quedado huérfanos por violencia de género en España y 539 niños desde 2013.

Igualdad explica que la víctima tenía una hija y un hijo menores de edad y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

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La mujer fue estrangulada por su pareja en su casa en presencia de su hija menor, que llamó al servicio de emergencias 112, aunque murió tras permanecer cinco días en un centro hospitalario.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han condenado el último crimen machista e instan a aumentar los esfuerzos desde instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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