Trasladadas nueve personas a centros sanitarios por la lluvia en Cataluña

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a nueve personas a centros sanitarios, afectadas por las lluvias, de las cuales seis en estado menos grave y tres, de carácter leve.

Según informa Protección Civil en un comunicado, el SEM ha recibido 61 avisos derivados de las lluvias, con un total de 57 personas afectadas.

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Hasta las 14 horas de hoy, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.435 llamadas por 1.102 incidentes en las comarcas barcelonesas del Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental y Baix Llobregat.

Las localidades que han centrado parte de los servicios de los Bombers de la Generalitat han sido L'Hospitalet de LLobregat, con 100 avisos, y Cornellà de LLobregat, con 43, ambas en Barcelona.

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El episodio de lluvias ha perdido intensidad a primera hora de esta tarde, aunque la Generalitat mantiene la alerta hasta la noche por la previsión de lluvias intensas en el litoral y prelitoral central y norte de Cataluña. EFE