Temas del día de EFE España del martes 29 de septiembre de 2026 (13:30 horas)

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Gobierno aprobará dos decretos sobre vivienda tras el acuerdo entre PSOE y Sumar

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(Texto enviado a las 11:39; 339 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Gobierno aprueba un decreto con la renovación automática de los contratos de alquiler

(Texto enviado a las 12:47; 331 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Congreso celebrará un pleno extraordinario el viernes para llevar los 2 decretos de vivienda

(Texto enviado a las 12:41; 94 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Bolaños califica de "magnífico" el acuerdo entre PSOE y Sumar en materia de vivienda

(Texto enviado a las 12:17; 176 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Feijóo: "Ocho años de rumbo equivocado en vivienda no se resolverán con un decreto"

(Texto enviado a las 11:25; 476 palabras) (Audio)

- Podemos no ve "ni una medida estructural" en decreto de vivienda y seguirá movilizándose

(Texto enviado a las 11:01; 376 palabras)

- Madrid da 48 horas al Gobierno para desmantelar la acampada de Sol o irán a los tribunales

(Texto enviado a las 12:53; 478 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Gobierno madrileño considera que las medidas de los decretos de vivienda equivalen a "expropiar

(Texto enviado a las 12:52; 235 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Claves | La vivienda, la asignatura pendiente de la legislatura. Los datos que muestran el problema

(Texto enviado a las 9:40; 664 palabras)

CRISIS VIVIENDA

- La abogada de Maricarmen asegura que volverá a casa "si ella quiere" tras el "preacuerdo"

(Texto enviado a las 11:26; 500 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Los más de mil acampados en Sol amanecen a la espera de la aprobación del real decreto

(Texto enviado a las 7:57; 276 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Acampadas en varias ciudades se suman a la de Sol en protesta por la crisis de la vivienda

(Texto enviado a las 11:57; 292 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Zaragoza - Paralizado el desahucio de Esmeralda y su hija de 11 años en Zaragoza

(Texto enviado a las 11:44; 345 palabras)

Barcelona - Desahucian en Mataró (Barcelona) a un hombre con un 87 % de discapacidad y a su familia

(Texto enviado a las 10:08; 217 palabras)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se dispara hasta el 4,9 % en septiembre por carburantes y paquetes turísticos

(Texto enviado a las 9:20; 538 palabras) Infografía)

PRECIOS ELECTRICIDAD

- El gas empuja el precio mayorista de la electricidad en septiembre hasta su máximo anual

(Texto enviado a las 13:20; 638 palabras)

- El Gobierno prolongará los descuentos para los carburantes hasta final de año

(Texto enviado a las 11:24; 295 palabras)

PLUS ULTRA

Madrid - El juez rechaza la recusación planteada por Zapatero contra la joyería Yanes

(Texto enviado a las 13:06; 577 palabras)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - El acusado de asesinar a su pareja en Benidorm pasa a disposición judicial

(Texto enviado a las 13:14; 326 palabras)

- Benidorm, de luto, se concentra en repulsa del crimen machista de Meriane

(Texto enviado a las 12:55; 198 palabras)

ENCUESTA FECUNDIDAD

Madrid - Aumenta hasta el 15,5 % el porcentaje de mujeres que renuncian a ser madres, según el INE

(Texto enviado a las 11:36; 724 palabras)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Cataluña, en rojo por lluvias torrenciales; Galicia y Comunidad Valenciana, en naranja

(Texto enviado a las 7:49; 440 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

ESPAÑA FRANCIA

Madrid - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia este martes una visita de Estado a España de dos días en los que, junto a su esposa, será recibido en el Palacio Real por los reyes, que también ofrecerán una cena de gala en su honor, se reunirá con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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JORGE VOLPI (Entrevista)

Madrid - El escritor mexicano Jorge Volpi habla con EFE de su nueva novela, 'La República' (Alfaguara), una distopía política con inquietantes resonancias en la actualidad: ambientada en los Estados Unidos de finales de 2026, la democracia ha colapsado, Trump está en la cárcel y se vislumbra un nuevo orden gobernado por los algoritmos. Magdalena Tsanis

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CATHERINE ZETA-JONES

Bilbao - Presentación de la serie 'Kill Jackie', grabada en la capital vizcaína y protagonizada por Catherine Zeta-Jones, con la presencia de la actriz y otros miembros del reparto.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

DANA LIXENBERG

Barcelona - El centro KBr Fundación Mapfre presenta, con la presencia de su protagonista, 'Dana Lixenberg. American Images', una mirada profunda a través de su cámara de la sociedad estadounidense contemporánea con una selección que recoge desde los disturbios de Los Ángeles en 1992 hasta los retratos realizados en Jeffersonville (Indiana) o Shishmaref (Alaska).

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AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

13:15h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, son recibidos con honores militares por los reyes en el Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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14:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares mantiene un encuentro de trabajo con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en la sede del Ministerio. Palacio de Viana.

14:15h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa asisten al almuerzo en su honor ofrecido por los reyes, tras lo que ambos jefes de Estado mantendrán una reunión. Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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16:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Primera jornada del debate de política general en el Parlamento de Cataluña, con la intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, en su mayoría sobre la situación en Ceuta y la gestión del Ejecutivo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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16:00h.- Madrid.- LEY NIETOS.- El pleno del Senado debate, después de la sesión de control, una moción consecuencia de interpelación del PP sobre la 'ley de nietos' en la que se insta al gobierno a que revise su instrucción para conceder la nacionalidad. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- Madrid.- PREMIO DEMOCRACIA.- El presidente del Gobierno recibe el 'Premio de la Democracia de la Ciudad de Atenas' de manos de su alcalde, Haris Doukas, en el Complejo de la Moncloa. Cobertura gráfica.

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- Los reyes ofrecen una cena de gala en honor del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron. Asisten el presidente del gobierno, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, el ministro del Interior y el ministro de Cultura. Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

17:00h.- Santander.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Vivienda en Cantabria convoca una "cena popular" en defensa de la vivienda. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- Madrid.- DEFENSA ESLOVAQUIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles mantiene una reunión por videoconferencia con el contingente español desplegado en Eslovaquia.

SOCIEDAD

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate una proposición no de ley del PP para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España. (Texto) (Foto)

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate sendas mociones de PP y Vox sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria den Ceuta. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- CONSEJO CIENCIA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant preside el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en la sede del Ministerio.

18:00h.- Madrid.- PRESENTACIÓN LIBRO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego interviene en la presentación del libro ´Sembrar Futuros´, de Euricide Cabañes, en la sede del Ministerio.

19:00h.- Madrid.- DERECHOS LGTBI.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo asiste al acto '40 años haciendo comunidad, defendiendo derechos', organizado por el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Madrid (COGAM), en la sede de las Escuelas Pías de la UNED.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Barcelona.- FERIA LIBER.- Cerca de 250 editoriales y empresas de 19 países participan en una nueva edición de la feria Liber, que se inaugura este martes. Recinto Gran Via de Fira de Barcelona. (Texto)

18:00h.- València.- CULTURA MUSEOS.- La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos celebra el acto de apertura del curso académico 2026-2027 con la conferencia del director del Museo del Prado, Miguel Falomir, 'Prado, Siglo XXI'. C/ San Pío V, 9.

18:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Paco Mir presenta 'Locuras paralelas', una comedia sobre el azar y el destino que protagonizan Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina. Teatro Pavón. EFE

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