Rufián dice que un decreto de vivienda es para "aprobar" y el otro para "frustrar"

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Madrid, 29 sep (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que uno de los dos decretos de vivienda que han salido este martes del Consejo de Ministros es para "aprobar" en el Congreso con el apoyo de Junts y el otro para que "lo tumbe Junts" y "frustrar" a la izquierda.

Rufián ha opinado, en los pasillos del Congreso, que lo aprobado hoy por el Gobierno en materia de vivienda "no es suficiente", pero ha admitido que es "útil" y ha explicado que él prefiere el "pragmatismo de las victorias parciales antes que la épica de las derrotas totales".

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Tras apuntar que todavía no conoce el texto de los decretos y que le consta que "algunas cosas no están ni plasmadas en papel" todavía, Rufián ha avanzado que cuando los tenga los leerá "a contraluz", ya que, a su juicio, les sobra temporalidad, ventajas fiscales e ir al "meollo".

En esa línea ha acusado al PSOE de ir "arrastrando los pies" frente a una "derecha salvaje que está al servicio de lo peor de una sociedad de acumuladores", al tiempo que se ha congratulado de que se haya demostrado que "sirve que la gente salga a la calle".

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El portavoz de ERC también ha relatado que su "apuesta" era que el Ejecutivo aprobara un decreto sin el apoyo de Junts y que estos se "retrataran", aunque ha añadido que a sus diputados les da igual porque lo que más les importa son sus intereses económicos particulares, ya que algunos tienen inmobiliarias. EFE