Rescatadas dos personas de un coche arrastrado por el agua en Gavà (Barcelona)

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Barcelona, 29 sep (EFE).- Las lluvias torrenciales que han caído este martes en parte de Cataluña han provocado algunas incidencias en escuelas y residencias, aunque no ha habido afectaciones personales, salvo dos personas que han tenido que ser rescatadas de un coche que estaba siendo arrastrado por el agua en Gavà (Barcelona).

Así lo han detallado responsables de Protección Civil, de Bomberos de la Generalitat y del Servicio Meteorológico de Cataluña en una rueda de prensa en el Departamento de Interior para informar sobre las incidencias de este episodio de lluvias, con precipitaciones que en algunos casos han sido localmente torrenciales.

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Desde las nueve de esta mañana, los Bomberos de la Generalitat han realizado un total de 394 servicios, sobre todo por inundaciones en el Alt Penedès, Anoia y Baix LLobregat, mientras que el teléfono de emergencias ha recibido más de 600 llamadas.

La lluvia ha provocado incidencias en algunas escuelas de poblaciones como Torrelles de Foix o Vilanova de la Geltrú, así como en residencias de Martorell, Sant Just Desvern o El Prat de Llobregat, donde algunos residentes han sido trasladados, aunque sin que se hayan producido afectaciones personales.

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Uno de los servicios más remarcables que han realizado los bomberos ha sido el rescate de dos personas de un coche que estaba siendo arrastrado por el agua en Gavà, mientras que la corriente también se ha llevado varios vehículos, que estaban vacíos.

La lluvia también ha afectado a la línea de Rodalies R6, a la altura de Masquefa, por un desprendimiento y a varias estaciones del metro de Barcelona.

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Las lluvias han sido especialmente torrenciales en algunos municipios, como en Sant Sadurní, Font Rubí o Sant Martí y Sa Roca, donde se han superado el umbral de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Desde este mediodía, el temporal se desplazará hacia el Vallès y el Maresme y, posteriormente, hacia Girona. EFE