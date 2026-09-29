Espana agencias

Muere el cineasta Gonzalo Suárez a los 92 años

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez ha fallecido este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, han informado a EFE fuentes de su familia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Director de más de una veintena de largometrajes, fue uno de los precursores de la denominada Escuela de Barcelona. El cineasta recibió en la pasada edición de los Goya el galardón de Honor

Muere a los 92 años el director Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

Alejo se verá presionado para casarse con Manuela y Mercedes tendrá que hacer frente a una amenaza que puede cambiarlo todo

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

Un restaurante asiático de Valladolid prepara la mejor tapa de Castilla y León: un bao relleno de lechazo, pesto de piñones y cenizas de shitake

Valladolid se ha impuesto en la segunda edición del concurso celebrado en la capital leonesa, copando los tres primeros premios con propuestas que convencieron al jurado presidido por el chef Pepe Solla

Un restaurante asiático de Valladolid prepara la mejor tapa de Castilla y León: un bao relleno de lechazo, pesto de piñones y cenizas de shitake

Quién fue Edmond de Bries, el transformista que menciona Penélope Cruz en ‘La bola negra’ y que pasó de fascinar a Alfonso XIII a ser censurado por “inmoral”

Asensio Marsal se convirtió en una de las grandes figuras del transformismo de comienzos del siglo XX y llevó a los escenarios ‘Las tardes del Ritz’, tema que interpreta Cruz en la película

Quién fue Edmond de Bries, el transformista que menciona Penélope Cruz en ‘La bola negra’ y que pasó de fascinar a Alfonso XIII a ser censurado por “inmoral”

Planes de venganza, una propuesta sorprendente y el gran descuido de Gabriel: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 30 de septiembre

Begoña descubre en su agenda un secreto crucial para la trama de la serie de Antena 3

Planes de venganza, una propuesta sorprendente y el gran descuido de Gabriel: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 30 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre los abusos más comunes en la hostelería: “Si no lo hace, ese despido será improcedente”

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre los abusos más comunes en la hostelería: “Si no lo hace, ese despido será improcedente”

Yolanda Díaz se libra de enfrentarse a Julio Iglesias en los tribunales: el Supremo inadmite la demanda por sus declaraciones sobre el abuso sexual a extrabajadoras

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

ECONOMÍA

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

DEPORTES

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

El método de Ancelotti para recuperar al mejor Vinicius: disparos a puerta y castigos a base de flexiones

A qué hora y dónde ver el España - Croacia: La Roja busca el liderato de la Nations League ante la selección de Luka Modrić

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”