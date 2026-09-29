Muere el cineasta Gonzalo Suárez a los 92 años

Madrid, 29 sep (EFE).- El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez ha fallecido este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, han informado a EFE fuentes de su familia. EFE

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