Médicos de Urgencias de Ceuta denuncian que su situación es "insostenible y peligrosa"

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Ceuta, 29 sep (EFE).- Los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta han trasladado la situación "insostenible y peligrosa" a la que se están enfrentando en los últimos dos meses como consecuencia de la atención a cientos de personas migrantes cada día.

Los facultativos han dirigido un escrito al gerente del Área Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta, al director territorial del organismo y al Defensor del Pueblo, en el que afirman: "los médicos de Urgencias no podemos más".

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En un comunicado, el Sindicato Médico de Ceuta ha señalado que los profesionales actualmente atienden una media del doble de pacientes diarios durante su horario de trabajo en el área de Urgencias.

"Una situación de colapso que se mantiene desde hace dos meses sin que la Administración haya tomado medidas eficaces como el despliegue de un hospital de campaña para mantener circuitos asistenciales diferenciados y los aislamientos o el refuerzo efectivo del personal médico, entre otras", ha precisado.

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El documento describe una presión asistencial que los médicos consideran "inaguantable" física, psíquica y profesionalmente y alerta de las consecuencias clínicas, profesionales y deontológicas que pueden derivarse de trabajar en estas condiciones. EFE