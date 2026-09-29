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Los dueños de una patera que llegó a Lanzarote denuncian su robo y piden recuperarla

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Arrecife (Lanzarote), 29 sep (EFE).- Los propietarios de la embarcación de pesca Jabrana II, con puerto en Sidi Ifni (Maruecos), han presentado una querella en Lanzarote contra dos de sus trabajadores, que aprovecharon una salida habitual de trabajo para poner rumbo a esta isla, donde fueron rescatados el pasado 29 de julio por Salvamento Marítimo en la costa del Charco del Palo.

Los pescadores, identificados como Abderrazar A. y Ahmed A., patrón y pescador de la patera, el primero de ellos con una relación profesional de diez años con los armadores, salieron a faenar el pasado 26 de julio desde el puerto de Sidi Ifni, según consta en el texto de la querella, a la que ha tenido acceso EFE.

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Para ello, uno de los propietarios les entregó el equivalente a 93 euros, un motor fuera borda y 120 litros de gasolina. Los pescadores dejaron en tierra al tercer ocupante de la barca, según se refleja en la lista de tripulación incluida en la denuncia.

Abdelghani El Asfar y Abdeljabbar Laaouina, propietarios de la barca, denunciaron los hechos en Marruecos, ante la Gendarmería Real de Sidi Ifni manifestando que la única finalidad autorizada era la de realizar una salida ordinaria de pesca y regresar.

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Posteriormente, han presentado la querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife a través de la abogada Mouna Sikabi El Asri, del Colegio de abogados de Las Palmas de Gran Canaria.

Los propietarios atribuyen un valor de más de 56.000 euros a la barca y fijan una liquidación por la venta de pescado, entre enero y julio de este año, de casi dos toneladas, con unas ventas de 13.600 euros, "datos que ponen de manifiesto que no se trataba de un objeto abandonado ni inactivo, sino de un instrumento productivo cuya privación genera un daño diario y un lucro cesante", argumentan.

Al día siguiente de la llegada de los pescadores a Lanzarote, los armadores los identificaron, junto a la barca, en unas fotografías de EFE del momento del rescate, a través de una publicación en Facebook.

Los armadores desconocen dónde se encuentra la embarcación y bajo qué título permanece custodiada y consideran que por su tamaño y "por haber intervenido previsiblemente servicios policiales, portuarios, marítimos o de emergencias, existe un riesgo real de traslado, abandono, deterioro o destrucción".

Solicitan la identificación, inmovilización y conservación de la embarcación, del motor, los aparejos y demás bienes.

En caso de no poder recuperarla, piden una indemnización a los pescadores por le valor de la misma, 56.000 euros, y un lucro cesante de 55 euros al día.

En la querella se manifiesta que, conforme al criterio de ubicuidad acogido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el delito puede reputarse cometido en cualquiera de los lugares en que se haya realizado.

"La llegada a Lanzarote, la posible aprehensión de los querellados y la localización del efecto principal justifican la presentación en Arrecife", razona el texto de la querella.

La defensa de los propietarios marroquíes solicita que se curse la asistencia judicial internacional conforme al convenio bilateral "a fin de incorporar el expediente marroquí íntegro y recibir declaración a propietarios y testigos si no se practica por videoconferencia desde España".

Si se estimase que la persecución penal principal corresponde a Marruecos, solicitan que se mantengan las medidas de conservación y restitución legalmente posibles y se active la cooperación judicial bilateral. EFE

sgc/jmr/mcm

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