La presidenta de la FEMP cede a Vivas su puesto en el Comité de la Regiones de la UE

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Madrid, 29 sep (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha renunciado este martes en favor del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a su puesto en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Según ha informado la FEMP en un comunicado, el objetivo de esta medida no es otro que el presidente Vivas pueda trasladar la situación de Ceuta al Comité de las Regiones, que reúne a los representantes locales y regionales de los estados miembros.

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La decisión ha sido hecha oficial esta mañana ante la Junta de Gobierno de la FEMP. Ahora el acuerdo será remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para su posterior tramitación ante las instancias europeas.

García-Pelayo ha hecho una invitación a los portavoces de los diferentes grupos políticos representados en la Junta de Gobierno para que conozcan en persona la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma el próximo mes de octubre.

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Por otra parte, y de cara a la próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), García-Pelayo ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que le pide incluir en el orden del día de esa cita el inicio de los trabajos para la reforma del sistema de financiación local. EFE