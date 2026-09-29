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Illa desea que Puigdemont participe en el próximo debate en el Parlamento de Cataluña

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha expresado este martes su deseo de que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda participar en el próximo debate que tenga lugar en el Parlament.

Así lo ha dicho en su intervención en el debate de política general que ha arrancado esta tarde en la Cámara catalana, tras señalar que, pese a las "reticencias" y el "escepticismo" que haya podido generar, la ley de amnistía tiene ya el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Constitucional (TC).

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"Su aplicación es de obligado cumplimiento, sin más dilaciones. Y así será, como siempre he defendido", ha indicado el presidente socialista de la Generalitat.

Precisamente, una de las incógnitas que se abrirá si se confirma el regreso de Puigdemont, que es diputado en el Parlament, es si el líder de Junts apostará por ejercer de jefe de la oposición o renunciará a su escaño.

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Illa también ha mencionado de forma explícita al presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien permanece inhabilitado para cargo público y aún espera que se les restituyan sus "derechos de participación política y cívica".

Asimismo, se ha referido al exconseller Lluís Puig y al presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, así como al resto de encausados por el proceso independentista.

Ha urgido a que la amnistía se aplique "tal y como la concibió el legislativo" y ha añadido que "Cataluña hace tiempo que decidió mira hacia adelante". EFE

(foto) (vídeo)

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