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El PSOE pide altura de miras, en especial al PP, para convalidar los decretos de vivienda

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Madrid, 29 sep (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido este martes altura de miras a todos los partidos, en especial al PP, para que convaliden los dos reales decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que se votarán en el Congreso para su convalidación el próximo viernes en un pleno extraordinario.

En declaraciones a la prensa tras participar en la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, la socialista ha asegurado que su partido seguirá "remando" para que ambos puedan ser aprobados y ha apuntado que el PP tiene ahora una oportunidad de votar a favor de los intereses de los españoles.

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Mínguez ha pedido a los populares y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que no espere a llegar a ser presidente y demuestre ahora "si está a favor de defender los intereses que en estos momentos está reclamando la gente".

Asimismo ha destacado el trabajo de negociación del Gobierno de los últimos días con las formaciones políticas que han participado en ella "para tener apoyos suficientes para sacar adelante los decretos".

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Ha defendido que el Ejecutivo ha planteado en el pasado medidas contra los desahucios, impuestos a los pisos turísticos "y otras medidas que han se han planteado encima la mesa y los grupos parlamentarios las han tumbado".

"Estamos en un momento en el que la ciudadanía no puede esperar más, el grupo parlamentario socialista tenemos los diputados que tenemos y pedimos altura de miras a todos los grupos porque la calle nos está esperando", ha declarado.

Preguntada por la decisión de aprobar dos decretos, uno de ellos únicamente con la medida de la renovación automática de los contratos de alquiler, y si esto significa que el Ejecutivo no tiene los apoyos necesarios para convalidarlo, Mínguez ha evitado valorar "la letra pequeña" de los decretos.

En ese sentido, fuentes socialistas han insistido en que el partido seguirá "sudando la camiseta" como ha hecho hasta ahora porque, han incidido, la intención es que se convaliden ambos el viernes en la Cámara Baja.

Por su lado, desde Ferraz también han señalado al PP y a Feijóo, quien esta mañana en un encuentro con representantes empresariales en Terrassa (Barcelona) ha reclamado su "turno" para abordar la crisis.

En un comunicado ha insistido en que Feijóo tiene el viernes una oportunidad porque "hasta ahora, allí donde gobierna el PP, su modelo de vivienda se parece más al ático de Ayuso, las VPO de Alicante o la inacción de Almeida".

Además, han señalado que el líder del PP sigue "sigue sin aclarar las condiciones de su vivienda en El Viso".

"Menos pedir turno y más aprovecharlo: Puede votar a favor de las medidas para proteger a quienes viven de alquiler", ha incidido el PSOE, quien lamenta que frente a una "emergencia habitacional y un clamor social" el Ejecutivo da respuestas y "el PP vuelve a instalarse en el no".

"Si tampoco ante el problema de la vivienda son capaces de arrimar el hombro, ¿para qué sirven?", han cuestionado desde Ferraz. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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