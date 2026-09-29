El PSOE insiste en que la diputada del gas pimienta debe dejar su acta y reclama disculpas al PP por su 'performance'

29/09/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez (c), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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El PSOE ha insistido este martes en que la diputada del PP Ana Vázquez, a la que la Mesa del Congreso ha abierto un expediente sancionador por exhibir un bote de gas pimienta en el hemiciclo, debe dejar su acta, al tiempo que ha exigido al PP unas disculpas públicas por esa 'performance'.

Así lo ha puesto de manifiesto, en declaraciones a los periodistas, la secretaria general del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, quien sostiene que Vázquez debe irse del Palacio de la Carrera de San Jerónimo ante los "gravísimos" hechos que protagonizó la semana pasada en el Pleno y sobre los que el PP aún no ha pedido disculpas.

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"El hemiciclo es la casa de la palabra y, por lo tanto, no podemos consentir que 12 trabajadores de esta casa se vieran afectados por esta 'performance' (como consecuencia del vaciado posterior del citado espray), que el restaurante tuviera pérdidas económicas y que se incumpliera de una forma grave el Reglamento del Congreso", que considera que los botes de gas pimienta son un arma, ha enumerado la dirigente socialista.

Por todo ello, ha reiterado la necesidad que el PP pida excusas públicas a la delegación de Mauritania, algunos de cuyos miembros se vieron afectados por ese vaciado, a los trabajadores del Congreso y a la presidenta de la Cámara, a la que los 'populares' insultaron por su actuación.

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Mínguez ha revelado también que los socialistas han pedido a la Mesa del Congreso que estudia la forma para que los costes económicos derivados de esta acción, que ascienden a unos 800 euros, repercutan en el PP.