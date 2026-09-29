El PSOE exige a la diputada del PP que llevó un espray tóxico al Congreso que deje su acta

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Madrid, 29 sep (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha exigido a la diputada del PP Ana Vázquez que deje su acta por el incidente que protagonizó la pasada semana al llevar al hemiciclo un espray tóxico.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces del Congreso, ha reclamado además al PP que pida disculpas públicas por lo ocurrido tanto a los afectados como a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y se haga cargo de los costes económicos provocados por el incidente.

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Ha apoyado además la decisión de la Mesa del Congreso de abrir expediente sancionador a Vázquez que podría acabar con la retirada temporal de su condición de diputada. EFE