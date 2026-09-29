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El presidente de la TSJC, sobre los decretos de vivienda del Gobierno: "No es bueno legislar en caliente"

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha señalado este martes que "no es bueno legislar en caliente", en relación a los decretos de vivienda que se prevén aprobar hoy en Consejo de Ministros, ya que "cualquier decisión que se adopte sobre el mercado de la vivienda genera importantes efectos".

"Lo que hacemos los jueces es aplicar esa ley y respetarla. Ese es el sistema democrático. Pero creo que no es bueno legislar a golpe de realidades sociales puntuales. No es bueno legislar en caliente. Cualquier tipo de decisión que se adopte sobre el mercado de la vivienda genera importantes efectos", ha dicho ante los medios al término de la reunión con la presidenta del Parlamento Astrid Pérez ante la entrega la memoria anual del TSJC.

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Ha recalcado, asimismo, que si con la nueva legislación se "genera una inseguridad, si se aplica retroactivamente cierta legislación o si se legisla en relación a un caso concreto, cabe el riesgo y el peligro de que muchos propietarios escapen, huyan del mercado del alquiler y genere a lo mejor un problema contrario".

"En este país hacen falta viviendas. Sería más interesante que se afronte esa realidad, que se facilite la tramitación administrativa, que se quiten las trabas burocráticas. No soy experto en urbanismo, pero es otra vía de actuación. Hay que tener prudencia en la aplicación de normas", ha incidido Avello.

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