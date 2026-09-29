El Museo de Arte de Cataluña amplía el archivo de Juan Eduardo Cirlot con cartas y fotos

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Barcelona, 29 sep (EFE).– El archivo personal del crítico de arte, pensador y poeta Juan Eduardo Cirlot (1916-1973) conservado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) se ha enriquecido con una nueva donación de sus hijas, Lourdes y Victoria Cirlot, compuesta por documentos inéditos, fotografías y epistolarios con figuras clave de las vanguardias del siglo XX.

La donación amplía el fondo entregado al museo en 2009 e incorpora nueve archivadores de documentación y fotografías, entre los que destaca la correspondencia mantenida por Cirlot con artistas e intelectuales como Antoni Tàpies, Modest Cuixart, André Breton, Lucio Fontana y Piero Manzoni, ha informado el MNAC en un comunicado.

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Este conjunto documental aporta, han explicado, nuevas fuentes para el análisis de la recepción crítica del informalismo, la formulación del concepto de la 'Escuela de Barcelona' en pintura y los intercambios de la renovación artística de posguerra en Cataluña y Europa.

Juan Eduardo Cirlot, vinculado en los años cuarenta al surrealismo francés y posteriormente al grupo Dau al Set, fue autor de obras de referencia internacional como el 'Diccionario de símbolos' (1958), monografías sobre Picasso, Gaudí, Tàpies o Cuixart, y el ciclo poético de Bronwyn. EFE

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