El Govern catalán pide la adhesión de entidades deportivas a un compromiso antirracista

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes la carta de compromiso para la defensa de los derechos humanos, contra el racismo y los discursos de odio en el deporte en Cataluña, con el objetivo de que las entidades del sector se adhieran a esta.

El documento nace como respuesta al incremento del racismo en el ámbito deportivo, que tiene un impacto directo en la sociedad, y especialmente en la juventud, según ha informado el Govern en un comunicado.

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Por ello, la iniciativa busca implicar a los agentes deportivos, reforzar las acciones de prevención, formación y sensibilización, así como la colaboración entre el ejecutivo y el sector.

La carta establece un marco de actuación para combatir las conductas discriminatorias tanto en las competiciones profesionales como en el deporte base y escolar.

Con esta medida, la Generalitat persigue que federaciones, clubes, asociaciones deportivas y ayuntamientos asuman de forma explícita una serie de principios éticos y protocolos de prevención.

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Las entidades que se adhieran se comprometerán a implantar acciones de sensibilización, así como a activar mecanismos de sanción y acompañamiento a las víctimas en caso de que se detecten episodios de discriminación en sus instalaciones.

El Govern ha destacado que el objetivo principal es transformar el ámbito deportivo en un espacio "plenamente seguro, inclusivo y tolerante". EFE

dic/mg/jl