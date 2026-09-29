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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

Alejo se verá presionado para casarse con Manuela y Mercedes tendrá que hacer frente a una amenaza que puede cambiarlo todo

Manuela vuelve a poner a prueba los nervios de Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Manuela vuelve a poner a prueba los nervios de Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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La semana del 28 de septiembre al 2 de octubre llega cargada de secretos, chantajes y enfrentamientos a Valle Salvaje. Los acontecimientos pondrán especialmente el foco en Alejo, Manuela y Luisa, aunque el pasado de Bárbara y las investigaciones de Genaro también tendrán un peso importante en los nuevos capítulos de la serie de La 1. Mientras algunos personajes intentan descubrir la verdad, otros harán todo lo posible por mantenerla oculta.

El lunes, en el capítulo 495, Enriqueta continuará enfrentándose a José Luis y recibirá de él una sentencia que complicará todavía más su situación. La mujer buscará una salida para no quedar derrotada, pero la presión no hará más que aumentar. Al mismo tiempo, Bárbara estrechará su relación con Genaro, que terminará revelándole una parte de su pasado. Esta confesión hará que el nuevo lacayo de la Casa Pequeña se interese todavía más por la historia de la mujer.

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Pero el gran enfrentamiento del día tendrá como protagonistas a Manuela, Alejo y Luisa. Manuela dejará de esconder sus intenciones y mostrará su verdadera cara delante de ambos. La joven besará a Alejo ante Luisa, provocando una situación especialmente incómoda y dejando a su rival completamente expuesta. El gesto supondrá una nueva vuelta de tuerca al conflicto sentimental y permitirá a Manuela colocarse en una posición de fuerza.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

El martes, en el capítulo 496 de Valle Salvaje, Genaro continuará tirando del hilo para descubrir qué se esconde detrás del pasado de Bárbara. En su intento por conseguir respuestas, recurrirá a Pedrito, convencido de que el niño puede conocer información importante sobre lo ocurrido antes de la llegada de la mujer a la Casa Pequeña. Sin embargo, sus pesquisas no pasarán inadvertidas y terminarán poniéndolo en una situación delicada.

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Por otro lado, Enriqueta decidirá dar un paso más contra Mercedes. La mujer la chantajeará con una condición muy concreta: tendrá que pagar la deuda de José Luis o, de lo contrario, denunciará a Alejo por el asesinato de su esposo y a Mercedes por haberlo encubierto. El problema será que Mercedes no dispone del dinero necesario para satisfacer sus exigencias, por lo que la amenaza quedará suspendida sobre ella.

La investigación de Genaro también se complicará cuando Bárbara lo descubra dentro de su alcoba. Su presencia levantará sospechas y pondrá en peligro todo lo que el lacayo ha conseguido averiguar hasta ese momento.

Alejo queda atrapado entre Manuela y las amenazas de Hernando

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

El miércoles 30 de septiembre, en el capítulo 497, Valle Salvaje llevará al centro de la trama a Alejo. Hernando presionará al joven para que pida matrimonio a Manuela y no dudará en advertirle de las consecuencias que tendrá si decide desobedecer. Alejo quedará así atrapado entre las exigencias que recibe, sus propios sentimientos y las consecuencias que todavía arrastra de lo sucedido con Luisa.

La situación podría complicarse todavía más gracias a Braulio. El hombre revelará a su primo un dato inquietante sobre Manuela. Esta información podría cambiar por completo la manera en la que Alejo contempla a la mujer y hacer que empiece a cuestionarse la relación que Hernando pretende imponerle.

Mientras tanto, Rosalía irrumpirá en una cena familiar. Su presencia volverá a colocarla en una situación comprometida, en la que tendrá que demostrar que está a la altura de las circunstancias. La reunión familiar podría convertirse además en un nuevo escenario de humillación para ella, aumentando la tensión que rodea a los personajes.

Pero el gran descubrimiento del capítulo llegará de la mano de Pedrito. El niño leerá la libreta que Genaro mantiene escondida y se alarmará por lo que encuentre en sus páginas. El contenido del cuaderno conectará directamente a Pedrito con las investigaciones sobre Bárbara y le obligará a enfrentarse a un dilema: avisar a alguien de lo que acaba de descubrir o guardar silencio.

El jueves 1 de octubre, en el capítulo 498, Luisa no se quedará de brazos cruzados después de lo ocurrido. La joven encarará a Manuela por sus acciones y le reprochará la situación en la que la ha colocado. La intervención de Bárbara permitirá que Luisa dé a Alejo una oportunidad para disculparse, aunque sus palabras no conseguirán borrar el daño provocado por el beso.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

Manuela, por su parte, reaccionará con furia ante los reproches de Braulio. Las advertencias que comienzan a circular sobre ella harán que la tensión aumente y Alejo tendrá que empezar a afrontar las consecuencias de sus decisiones.

Además, Pedrito descubrirá finalmente qué oculta Genaro. El niño quedará ante una decisión complicada: intentar avisar a los demás o guardar silencio para protegerse y evitar que el secreto salga a la luz.

La semana terminará el viernes 2 de octubre, con el capítulo 499, y Manuela disfrutando especialmente de su ruptura con Alejo. Lejos de mostrarse afectada, se recreará ante Luisa y se regodeará delante de su rival, convencida de haber ganado la disputa entre ambas.

José Luis añadirá todavía más tensión al acusar a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía, una imputación que volverá a poner a la familia en el centro del conflicto. Mientras tanto, Mercedes seguirá angustiada por la deuda y por las amenazas que pesan sobre ella. Será entonces cuando Victoria tome una decisión que puede modificar el rumbo de los acontecimientos.

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