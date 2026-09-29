Adelante asegura que el Gobierno "ha firmado su acta de defunción" con los decretos de vivienda: "No han entendido nada"

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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

"La táctica de trocear las medidas en dos decretos, uno absolutamente insuficiente, que no sirve para nada, para que lo apruebe Junts, y el otro con medidas un poquito más ambiciosas pero sin ningún interés en que se aprueben es una auténtica mentira y engaño a la ciudadanía y a la gente trabajadora", ha asegurado García en un audio remitido por el partido.

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En esta línea, ha señalado al PSOE y a Sumar por "pretender engañar" y ha vuelto a defender al sindicato de inquilinas, así como la necesidad de una convocatoria de huelga general.

"La gente lo está pasando muy mal, muy mal y se niegan a propuestas que son de cajón como puede ser limitar los precios de los alquileres, expropiar los fondos buitres o los alquileres indefinidos y sin embargo proponen medidas absolutamente absurdas prohibir la compra de vivienda a los fondos buitres durante un año y tres meses. Prohibir los desahucios solo hasta 2030. No han entendido nada", ha remarcado.

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Ante la críticas al Gobierno, García ha destacado la necesidad de "otra izquierda". "Hoy el gobierno del PSOE y Sumar ha firmado su acta de defunción. No tenemos ninguna esperanza en el Partido Socialista Obrero Español. Hace falta otra izquierda", ha subrayado.