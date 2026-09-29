Espana agencias

10 de las principales medidas de los decretos ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- Los dos decretos ley de vivienda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler, prohibición de la compra especulativa a los fondos y regulación del alquiler de temporada de habitación y turístico.

También contienen cambios fiscales en el IRPF, el IVA y la tributación de las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), así como la renovación automática de contratos como médica única de uno de los decretos.

PUBLICIDAD

A falta de los detalles que se plasmen en los texto de los decretos, estos son diez de los más relevantes:

1.- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. No son automáticas, sino que los inquilinos las tienen que solicitar.

PUBLICIDAD

2.- Congelación de rentas con subidas en las actualizaciones anuales del 0 %.

3. Regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones:

- Se establece una duración máxima de doce meses para el alquiler temporal.

- Se extienden a estos contratos las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los derechos propios del alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios, los límites de fianza y la aplicación de los límites de precios.

- Se obliga a justificar la temporalidad del contrato y, si no queda debidamente acreditada, se considerará que el contrato es de vivienda habitual, al igual que cuando se encadenen contratos temporales con el mismo inquilino.

- Los alquileres de habitaciones pasan a tener el precio regulado (la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para las viviendas) y los inquilinos quedan protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso.

4.- Protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.

5.- Prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo.

6.- Renovación automática de los contratos. El arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.

7.- Tributación de los pisos turísticos con un 21 % del IVA.

8.- Reducciones fiscales para caseros que rebajen la renta respecto al contrato anterior, bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a la compra de la primera vivienda.

9.- Incremento en la fiscalidad de las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del 15 % al 25 % de los beneficios no distribuidos.

10. Los ayuntamientos podrán cobrar el doble de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las casas que lleven cerradas más de tres años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio revela que desahogarse no reduce la ira, pero hay otra forma de liberarla: “Es mejor participar en actividades que disminuyan la excitación”

La relajación es decisiva para reducir el enfado y una forma eficaz de conseguirla es a través del ejercicio calmado y consciente

Un estudio revela que desahogarse no reduce la ira, pero hay otra forma de liberarla: “Es mejor participar en actividades que disminuyan la excitación”

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

Ester Muñoz, portavoz, cree que Pedro Sánchez no tiene una mayoría para sacar adelante estas medidas

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

Receta de ‘Crinkle Cookies’ o galletas craqueladas de chocolate, un postre fácil y muy llamativo

Estas galletas agrietadas se envuelven en azúcar glas para formar un exterior blanco que esconde un interior jugoso y de un intenso sabor a chocolate

Receta de ‘Crinkle Cookies’ o galletas craqueladas de chocolate, un postre fácil y muy llamativo

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Acampada en Sol: el Sindicato de Inquilinas asegura que la lucha por la vivienda continúa y que aún deben leer “la letra pequeña” de los decretos que ha aprobado el Gobierno

Su portavoz, Valeria Racu, ya advertía en la mañana del martes que lo “encendido” en Sol “no va a parar” aunque Maricarmen vaya a “poder volver a su casa”

Acampada en Sol: el Sindicato de Inquilinas asegura que la lucha por la vivienda continúa y que aún deben leer “la letra pequeña” de los decretos que ha aprobado el Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

PSOE y Sumar aprueban dos decretos que prohíben los desahucios hasta 2030, vetan las compras de fondos buitre y permitirán la renovación automática de alquileres

El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar el gas pimienta

ECONOMÍA

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

El Gobierno mantendrá los descuentos a los carburantes hasta diciembre y fijará un tope del 15% para la tarifa del gas

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

DEPORTES

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas