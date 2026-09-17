Vox tilda de "histórica" la resolución de la Eurocámara que habla de una Ceuta "invadida"

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Barcelona, 17 sep (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este jueves de "histórica" la resolución del Parlamento Europeo que habla de una Ceuta "invadida" tras la entrada masiva de migrantes en julio y que pide a Marruecos asumir su responsabilidad y le afea su cuestionamiento de la soberanía española de la ciudad.

En declaraciones a los periodistas desde Lleida, Abascal ha señalado que lo "normal" en la Eurocámara es que las familias europeas del PSOE y el PP sellen "acuerdos permanentes", una lógica que se ha "roto" en esta ocasión.

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"Es un acuerdo histórico, nos sentimos orgullosos de haber participado de él", ha agregado.

Por 339 votos a favor, 225 en contra y trece abstenciones, la Eurocámara "condena los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" de España.

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El texto ha salido adelante con el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votaron en contra. EFE

(Vídeo)