Qué se come en ‘Macondo Park’, la ‘ciudad’ de Shakira en Madrid: un homenaje a la gastronomía latina con tacos, tequeños y alta cocina

Shakira ha creado un estadio hecho a medida para sus conciertos, un recinto con una oferta gastronómica que pretende hacer homenaje a la cultura latina y sus sabores.

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Septiembre lleva la ‘S’ de Shakira. Madrid ya está lista para acoger uno de los eventos musicales más importantes de la temporada, con la cantante colombiana como gran protagonista. Éxitos como Hips Don’t Lie, Loba, La Bicicleta o Te Felicito sonarán una y otra vez en ‘Macondo Park’, el estadio que la artista ha montado para los 12 conciertos que concederá en la capital española con motivo de la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran (18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre).

La reina de la música latina se ha hecho un estadio a medida, con la idea de crear un festival dedicado a la cultura de su tierra. Un total de ocho pabellones conformarán el espacio de 150.000 metros cuadrados y capacidad para 50.000 personas, que nació para ‘crear algo más que un concierto y convertirlo en una plataforma cultural’. Este proyecto cultural se llamará ‘Es Latina’, una ‘ciudad’ cultural donde se desarrollarán actividades musicales, artísticas, literarias y también gastronómicas.

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Una gran mesa con 35 conceptos

La gastronomía tendrá uno de sus ejes en El Mercado, la gran cocina de Macondo, con una selección que pretende hacer homenaje a la cultura latina y a sus sabores. El pabellón gastronómico contará con camiones de comida, puestos fijos y una mesa infinita, planteada bajo la idea de “comer todos en la misma mesa”.

La oferta gastronómica de 'Macondo Park', el estadio de Shakira en Madrid (Montaje Infobae)

Francesco Ferretti, responsable de Compass Group, la empresa que gestiona la restauración del Estadio Shakira, ha explicado que el servicio abarcará toda la jornada de apertura: “Hemos diseñado una propuesta que cubre prácticamente cualquier deseo o necesidad que puedas tener de comida o bebida, desde que se abre el parque, previsto sobre las cuatro de la tarde, hasta que se cierre, prácticamente a la una de la madrugada”.

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Ferretti ha situado el principal núcleo de esa oferta, El Mercado una estructura de casi cinco mil metros cuadrados con 35 conceptos gastronómicos. “Hay representación de prácticamente todos los países latinoamericanos”, ha señalado el directivo de Compass Group, que ha citado desde tequeños y arepas hasta propuestas de alta cocina diseñadas por chefs como Diego Guerrero (DSTAgE), Rafa Zafra (Estimar), Roberto Ruiz (Barracuda MX) y Sacha.

La programación culinaria también incorporará productos españoles: estaciones de quesos, chacinas y encurtidos, carne argentina al corte, postres y dulces servidos por camareros. Ferretti ha resumido la combinación prevista entre referencias locales y latinoamericanas: “Tendremos arepas, tequeños y tendremos todo un guiño a Latinoamérica”.

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La cena VIP: cocina madrileña, colombiana y de autor

La zona VIP estará gestionada por Vilaplana Catering y recibirá a sus asistentes a partir de las siete de la tarde, con servicio hasta alrededor de la una y media de la madrugada. Fran Benítez, representante de la empresa, ha precisado que la propuesta se articulará en aperitivos servidos por camareros y estaciones gastronómicas orientadas al horario de cena.

“Las estaciones gastronómicas van a hacer un guiño a Latinoamérica, un guiño a Colombia y un guiño a toda esa gastronomía tan actual y tan presente que tenemos en Madrid”, ha dicho Benítez, que ha añadido que la oferta también incluirá gastronomía española.

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Recreaciones de Macondo Park.

El responsable de Vilaplana Catering ha avanzado que Hugo Chan aportará el toque madrileño castizo y que Roberto, de Barracuda MX, asumirá la parte latina con elaboraciones disponibles durante todos los conciertos. “La parte dulce nos la pone Jordi Roca con los helados de Rocambolesc”, ha concluido Benítez.

Más allá de la música y la gastronomía

Tal y como explicó Live Nation durante la visita al estadio a la que asistió Infobae hace unas semanas, tras atravesar los controles de entrada ubicados en la calle Laguna Dalga, se encontrarán con un gran “Árbol de la Vida” que ejercerá como punto central y donde se encontrará la coreógrafa y bailarina Blanca Li. Tras esto, la puerta de Macondo dejará espacio para artistas como Amaia, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Nathy Peluso, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, y otros como Aria Vega, Gale o Santos Bravos.

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Pero la música no será el único aspecto cultural que resuene en Villaverde. También tendrán espacio los libros. La editorial Penguin Random House ha puesto a disposición de Shakira una biblioteca, donde se encontrará una selección de libros que han inspirado a la cantante, de autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mercedes Ron o Roald Dahl.

A ello se sumará Voces de la Cultura Latina, un ciclo de doce conversaciones en el que participarán 24 autoras alrededor de 12 encuentros, entre ellas: Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Joana Marcús, Mercedes Ron, Karina Sainz Borgo o María Esclapez.

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Un recorrido exclusivo por el 'Estadio Shakira', que acogerá los 12 conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

La visita continuará en El Taller, pabellón dedicado a la moda española. El espacio reunirá a diseñadores emergentes y firmas de alta costura a través de exhibiciones y pasarelas, convirtiendo las prendas y los desfiles en otra de las formas de recorrer la cultura que propone Es Latina. También habrá sitio para una faceta mucho más empresarial de Shakira: se presentará por primera vez en España ÍSIMA, su marca de belleza capilar.

Y cuando parezca que la jornada ha terminado, todavía quedará una última parada. Después de las dos horas de concierto, la plaza acogerá cada noche un carnaval inspirado, según la organización, en las raíces barranquilleras de Shakira.

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