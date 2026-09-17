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Sánchez visita la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva)

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Huelva, 17 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves la zona afectada por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el término municipal de Niebla (Huelva) y se ha reunido con algunos de los alcaldes de los once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla a los que terminaron llegando las llamas.

Sánchez ha estado acompañado en su visita por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

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Entre los alcaldes con los que se ha reunido han estado, entre otros, el de Niebla (Huelva), Joaquín Molina; el de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, o el de Berrocal (Huelva), Luis Ángel Romero, quien le ha hecho entrega al presidente de un bote de miel.

La visita se ha producido con posterioridad a la participación de Sánchez en el acto de inicio de construcción de la planta Onuba, la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que impulsa Moeve en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz), en cuya intervención ha recordado esta catástrofe.

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"Hace apenas unas semanas, la tierra onubense ardió. El mayor incendio de nuestra historia arrasó decenas de miles de hectáreas en esta provincia. Durante días vimos avanzar las llamas, vimos amenazadas familias desalojadas, cientos de profesionales jugándose la vida y el tipo para frenar el fuego", ha indicado.

Tras indicar que su presencia en ese acto respondía a una noticia diferente, ha advertido la relación entre ambas: "Aquel incendio nos mostró con toda crudeza las consecuencias de una emergencia climática que se está agravando año a año y proyectos como Onuba nos muestran también una parte de la solución a esa adaptación y esa mitigación de dicha emergencia".

Hace dos días el Consejo de Ministros declaró zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por ese incendio forestal.

Este fuego recorrió un perímetro de más de 210 kilómetros de longitud y un área de entre 38.000 y 42.000 hectáreas de un total de once términos municipales de las provincias de Huelva y Sevilla, de las que se vieron directamente afectadas por las llamas unas 33.000, según las mediciones oficiales realizadas por el sistema de satélites europeos Copernicus.

El incendio se declaró el jueves 6 de agosto de 2026 en el paraje de Raboconejo (Niebla) y el Plan Infoca lo dio por oficialmente extinguido el viernes 21 de agosto, tras 15 días de trabajo. Obligó a la evacuación preventiva de más de 600 personas de diversos municipios y núcleos poblacionales de las provincias de Huelva -entre ellos Berrocal y varias aldeas de Zalamea la Real como Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo- y Sevilla. EFE

lra/fs/jcg

(foto) (vídeo)

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