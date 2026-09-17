Sánchez muestra su respaldo a la asociación de la UE con Canadá

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Madrid, 17 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este jueves su respaldo a una asociación de la UE con Canadá al colgar en redes sociales una imagen de la bandera europea con las doce estrellas en círculo y, al lado, una hoja de arce roja, símbolo principal de la bandera de Canadá.

En su discurso del estado de la UE, al que este miércoles asistió como invitado de honor el primer ministro canadiense, Mark Carney, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, propuso abrir la puerta a que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE.

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Este jueves, Carney ha intervenido ante el pleno del parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), ha dicho que "acoge con satisfacción" ese objetivo y ha afirmado que Bruselas y Otawa "son más fuertes juntos".

La propuesta no ha gustado al presidente estadounidense, Donald Trump, quien señaló en una rueda de prensa en Carolina del Norte que la eventual integración de Canadá a la UE sería un "acto hostil" y que impondría "serios aranceles" para frenar a Europa.

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"Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", agregó Trump. EFE