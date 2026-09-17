Pradales emplaza a EH Bildu a condenar la violencia de ETA "esta misma tarde"

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Vitoria, 17 sep (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha hecho este jueves un emplazamiento directo a EH Bildu para que condene la violencia de ETA "esta misma tarde" y asuma así "el legado completo" del lehendakari José Antonio Aguirre.

El lehendakari se ha referido a este asuntos en el turno de réplica a los grupos parlamentarios, en la sesión de tarde del debate de política general de Euskadi, en la que también se ha referido a las excarcelaciones de miembros de ETA.

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Pradales ha reprochado a EH Bildu sus recurrentes apelaciones al legado del lehendakari José Antonio Aguirre, tras lo que ha animado a la izquierda abertzale a asumir "la totalidad" de ese legado.

Ha leído un texto de Aguirre en el que el histórico lehendakari rechazaba todo tipo de violencia, "sea quien sea quien la cometa" y ha invitado a EH Bildu a seguir este ejemplo.

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"Asuman el legado completo, tienen una magnifica oportunidad de condenar todo tipo de violencia, también la de ETA, y de asumirlo esta misma tarde", ha emplazado a EH Bildu.

En su réplica a los grupos, el lehendakari ha tocado algunos asuntos que no figuraban en su discurso de la mañana como la respuesta a actos violentos como los que se registraron durante el Mundial y los actos del fin de semana de las juventudes de Sortu, que atacaron y destruyeron una figura del rey Felipe VI.

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"Condeno los actos de Ernai en Donostia y las coacciones sufridas por personas por animar a la selección española de fútbol", ha dicho Pradales ante las interpelaciones de Vox y el PP respecto a estas cuestiones.

En respuesta a estos dos grupos Pradales se ha referido también a las medidas de flexibilización que su Gobierno está aplicando a presos de ETA, la última a Henri Parot, que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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Ha afirmado que la aplicación del 100.2 del reglamento penitenciario o la progresión al tercer grado "no son medidas excepcionales sino herramientas legales" que se aplican "caso por caso" y sobre los que "la última palabra la tiene siempre un juez". EFE

(foto)