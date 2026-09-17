Mirotic inicia una incorporación progresiva al trabajo del Valencia y repite el dorsal 33

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València, 17 sep (EFE).- El ala-pívot Nikola Mirotic ha iniciado una incorporación progresiva a los entrenamientos del Valencia Basket y en esta primera campaña en el club 'taronja' lucirá el dorsal 33 que le ha acompañado desde su regreso a Europa tras su paso por la NBA.

Mirotic, de 35 años, se ha unido ya a la pretemporada del Valencia Basket, que empezó hace un mes, el 17 de agosto, y a la que le queda un día, porque este 19 de septiembre el equipo de Xavi Albert disputará su primer encuentro oficial, la semifinal de la Supercopa.

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El interior montenegrino nacionalizado español superó este jueves el reconocimiento médico y está en un buen estado físico, pero llega a un equipo que lleva cuatro semanas de exigente trabajo, por lo que tiene ahora mismo un ritmo más bajo que sus nuevo compañeros.

El Valencia Basket tiene actualmente 17 jugadores, aunque el francés Neal Sako está casi descartado para la Supercopa después de haber sido operado de una hernia inguinal en julio. Otro interior, el cubano Jasiel Rivero, tampoco disputó los últimos amistosos por problemas físicos.

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Aunque ambos sean finalmente baja, Albert deberá dar otras tres para quedarse con los 12 jugadores que puede inscribir, aunque cuatro de ellos deberán ser 'jugador de formación local', una condición de 'cupo' que Mirotic comparte con Álvaro Cárdenas, Mario Sant-Supéry, Lucas Marí, Josep Puerto y Yankuba Sima.

Mirotic, según confirmó este jueves el Valencia Basket, llevará esta campaña el dorsal 33, que es el que lució en el Barça, equipo en el que jugó al regresar de la NBA, el Olimpia Milán y el AS Mónaco, sus siguientes destinos.

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En su estreno como profesional, en el Real Madrid, Mirotic llevó el 12 que había tenido en las inferiores de Montenegro y luego en los Bulls de Chicago, en los que desarrolló la mayor parte de su carrera en la NBA, lució el 44, que también llevó con España, tras haber iniciado su andadura con la selección con el 14. EFE