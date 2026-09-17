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Mayor Oreja recuerda el "momento de tensión" de Aznar al llegar 103 irregulares a Melilla en 1996: "Tardamos una semana"

08/07/2026 El exministro del interior, Jaime Mayor Oreja, clausura el curso 'Demografía e inmigración: el destino en juego' durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). POLITICA Rafael Bastante - Europa Press
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El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha recordado este jueves que el Gobierno de José María Aznar expulsó a 103 inmigrantes irregulares de Melilla en 1996 en una semana, un episodio que, según ha dicho, creó "un momento de tensión" pese a que entonces no llegaron 70.000 personas como ha ocurrido este verano en Ceuta.

"Nosotros tuvimos 103 inmigrantes en Melilla. No eran 70.000. Y evidentemente tardamos una semana en resolverlo", ha declarado Mayor Oreja tras asistir al acto de inauguración de la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible' en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid.

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Mayor Oreja ha explicado que entonces el Gobierno de Aznar tuvo que "hacer cinco o seis viajes a países de África para que individualizadamente se devolviesen". "Y rozamos evidentemente la legalidad, pero aquello fue un momento de tensión", ha rememorado, en alusión a aquella devolución de un centenar de inmigrantes en julio de 1996, apenas un mes después de llegar al Palacio de la Moncloa.

"HACER CUALQUIER COSA MENOS LO QUE HA HECHO EL GOBIERNO"

El exministro ha criticado duramente la actuación de Pedro Sánchez tras el salto de Ceuta y ha afirmado que "hay que hacer cualquier cosa menos lo que haya hecho el Gobierno antes, durante y después" de esa entrada masiva de irregulares.

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Tras aludir a los pasos de Sánchez en el País Vasco y en Cataluña, ha asegurado que lo que busca es la "debilidad" y en el caso de Ceuta que sea una ciudad "ingobernable". "Una España débil es una política de tierra quemada para que la alternativa cuando gobierne, pues se encuentre que no hay otra forma más que dar la razón a los adversarios de España: a ETA en el País Vasco, a ERC y los independentistas en Cataluña y a Marruecos en Ceuta", ha añadido.

Mayor Oreja ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de instalarse en "la mentira" y ha avisado que "los proyectos que se asientan en las mentiras, conducen a la debilidad". "Necesitan una España debil, para que no haya más remedio que entenderse con los adversarios de España", ha apostillado.

El exministro considera que no quieren resolver lo que ocurre en Ceuta e incluso ha dicho que buscan que se demuestre que "la soberanía española ha fracasado en Ceuta". "En Ceuta al final espero que no gobiernen, pero si gobernasen, llegarían a un acuerdo con Marruecos", ha vaticinado.

Al ser preguntado si debería haber dimisiones en el Gobierno por la gestión de la crisis de Ceuta, Mayor Oreja ha dicho que para que va a pedir "una cosa imposible". "Yo no pido cosas imposibles, yo lo que creo es que lo que hace falta es tomar conciencia de que este no es un problema casual. Este es un proyecto que busca el debilitamiento de España", ha finalizado.

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