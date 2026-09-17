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Matarazzo apuesta por Marrero y Rose repite once

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San Sebastián, 17 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha modificado su esquema táctico por primera vez en lo que va de temporada para recibir este jueves al Bournemouth en Anoeta, con Marrero como titular, y Marco Rose, técnico del Bournemouth, sale con los mismos jugadores que fueron titulares en su anterior compromiso.

El técnico estadounidense, que habitualmente empleaba un sistema de tres centrales en Alemania, no lo había utilizado de inicio desde su llegada al banquillo donostiarra hasta este jueves.

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En el centro del campo, una de las novedades es Turrientes, quien vuelve a sumar minutos tras dos partidos de ausencia, para acompañar a Yangel Herrera. El ataque txuri-urdin estará formado por Barrenetxea, Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson.

El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, no introduce variaciones respecto a su último compromiso en la Premier League ante el Brentford (2-2) y mantiene su clásico esquema 4-2-3-1 con el mismo once inicial.

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La Real Sociedad sale de inicio con Marrero; Fort, Sarr, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes; Barrenetxea, Oyarzabal y Óskarsson.

El Bournemouth parte con Petrovic; Adam Smith, António Silva, Hill, Truffert; Scott, Adams; Kluivert, Rayan, Tavernier; y Evanilson. EFE

pbl/ism

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