Más de 400 policías velarán por la seguridad del Millwall-West Ham

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Londres, 17 sep (EFE).- La policía metropolitana de Londres desplegará más de 400 policías para velar por la seguridad del encuentro entre Millwall y West Ham United, históricamente uno de los más violentos del fútbol inglés.

El duelo de este sábado será el primero entre estos dos equipos en catorce años, lo que ha llevado a la policía a desplegar medidas de seguridad adicionales.

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Un partido del Championship (Segunda división inglesa) reúne normalmente entre 60 y 150 policías, por lo que se espera que la policía metropolitana cuadruplique su despliegue de cara a este encuentro, que se disputará el sábado a las 12:30 hora inglesa.

"Queremos que los aficionados disfruten del partido con seguridad y hemos trabajado con ambos equipos para que esto pase. Como con cualquier parte, como está estipulado en la ley de eventos deportivos, entrar a un estadio en estado de embriaguez está prohibido. Además, se aplicará la ley y los policías tendrán permitido expulsar a cualquier persona que cause disturbios", dijo la policía en un comunicado.

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Uno de los derbis más problemáticos entre estos dos equipos se disputó en 2009, en un partido de la Copa de la Liga, cuando un aficionado fue acuchillado y el encuentro se tuvo que parar en tres ocasiones por las continúas invasiones de campo. EFE