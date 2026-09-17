Marc Márquez reconoce que su situación "es nueva", pero también "la misma"

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Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Dsmosedici GP26), líder del mundial de MotoGP, reconoció a su llegada al Red Bull Ring de Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria, que su situación es "nueva", pero también "la misma".

"Liderar el campeonato o estar por detrás por pocos puntos es bastante similar, el enfoque es el mismo y, carrera a carrera, vamos a tratar de dar el ciento por ciento", explicó.

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"Parece que en estas últimas carreras hemos podido dar un paso con Ducati y con el equipo", comentó el nueve veces campeón del mundo de motociclismo. "Estoy cambiando algunas pequeñas cosas y, paso a paso, cada vez me siento mejor", añadió.

"Ya veremos si podemos mantener este mismo nivel de resultados durante el fin de semana", señaló Marc Márquez, y reconoció que Spielberg "es un circuito en el que Ducati normalmente funciona muy bien".

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"El año pasado disfruté muchísimo aquí, aunque también disfruté en muchos otros circuitos, pero veremos si este fin de semana empezamos bien desde los primeros libres y hacemos crecer nuestro ritmo para lograr un buen rendimiento tanto en la esprint como en la carrera principal", comentó el líder del mundial, empatado a puntos con su compatriota Jorge Martín.

De su planteamiento para la carrera austríaca, atacar o defender, declaró que "es el momento de disfrutar", pues dijo que está "atravesando una buena etapa y es verdad que cada carrera es diferente" "Pero ahora mismo estoy empezando a disfrutar y eso es lo más importante para mí", apostilló.

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"Paso a paso y carrera a carrera, voy encontrando la manera de adaptar mi estilo de pilotaje a lo que necesita la moto", afirmó, e insistió en que cada vez se siente mejor. EFE