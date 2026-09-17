Manolo González: "Somos un equipo que no puede permitirse estar mal"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 17 sep (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este jueves, antes del partido de este viernes contra el Elche, que su equipo "no puede permitirse estar mal" si pretende obtener buenos resultados.

El preparador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, argumentó que existen conjuntos que pueden firmar "un partido más malo y sacar puntos", pero no es el caso, apuntó, del Espanyol. "Debemos buscar el equilibrio que a veces nos ha faltado. Ser más fiables y reconocibles", reflexionó.

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El técnico del conjunto catalán insistió en que su equipo "ha aprendido mucho del año pasado", cuando sufrió un bajón notable en la segunda mitad del curso. "Hubo un momento en el que ganábamos como el culo y en la segunda vuelta, partidos que merecíamos ganar, no. Debes tener calma y soluciones para cambiar el partido", explicó.

González destacó que el hecho de que el Elche sea colista no debe invitar a la relajación: "Siempre digo que los datos en la jornada seis son generalmente un poco ridículos. Es un poco mentira. Ha jugado con el Barcelona (0-5), con un nivel goleador que todos vemos cuál es, y contra el Real Madrid (2-3)".

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El técnico reconoció que ganar antes del parón es aún más relevante: "Siempre es importante. Cuando hay un parón tiene un poco más de importancia porque puedes irte tranquilo. Mejor con diez que con siete". El parón, dijo, permitirá también consolidar la recuperación de algunos futbolistas.

Preguntado por el delantero Roberto Fernández, con seis goles, y del centrocampista Javi Hernández, el destacó su estado de gracia. "Los dos están a buen nivel. Tener confianza ayuda mucho, están en un momento de juego y de sentirse importantes", analizó.

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Por otra parte, avanzó que tienen "varias opciones" para superar la baja por sanción del lateral derecho Omar El Hilali. Entre ellas, no descartó que el defensa Andoni Gorosabel, que hasta ahora no ha debutado por falta de ritmo, pueda tener minutos. El centrocampista Jofre Carreras es duda. EFE

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