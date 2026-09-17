Libertad con orden de alejamiento para los detenidos por la agresión en las fiestas de San Mateo en Oviedo

17/09/2026 El abogado Alejandro Álvarez-Buylla junto a uno de los jóvenes detenidos a la salida del juzgado esta tarde. POLITICA JUAN VEGA

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha decretado la libertad provisional con orden de alejamiento para los cinco detenidos por la agresión a dos militantes de AMAS Asturies durante las fiestas de San Mateo el pasado viernes 11 de septiembre en la Plaza de la Catedral de Oviedo.

El juez ha descartado imponer la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes al constatar que todos los jóvenes disponen de domicilio y arraigo conocido en Oviedo.

PUBLICIDAD

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó este jueves la prohibición de aproximación a las víctimas a una distancia inferior a 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante la tramitación del procedimiento, y la obligación de comparecer en el juzgado periódicamente.

A falta de lo que se determine a lo largo de la instrucción de la causa, el Ministerio fiscal atribuye de forma indiciaria a los detenidos dos delitos de lesiones, uno de ellos como menos grave, y un delito de odio.

PUBLICIDAD