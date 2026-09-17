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La selección española de baloncesto jugará en Santiago frente a Grecia

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Santiago de Compostela, 17 sep (EFE).- La selección española masculina de baloncesto regresará a Galicia el próximo 29 de noviembre para disputar en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago su partido contra Grecia, de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027, informó la Federación Española (FEB).

El encuentro, impulsado por la Xunta a través de Turismo de Galicia, será el segundo de la quinta 'ventana' de la fase de clasificación, ya que tres días antes el combinado dirigido por Chus Mateo jugará a domicilio contra Montenegro.

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En este doble compromiso, el equipo nacional buscará encarrillar su clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano a falta únicamente dos partidos de esta fase, frente a Portugal a domicilio (viernes 26 de febrero) y ante Montenegro en casa (lunes 1 de marzo).

En estos momentos, España marcha clasificada en segundo lugar del Grupo A, con el mismo balance de 5-3 que Georgia, tercera, y a una victoria de Ucrania, líder de grupo. Por debajo, Portugal, Grecia y Montenegro están empatadas con 4 victorias y 4 derrotas cada una.

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La selección masculina jugó por última vez en Galicia en el mes de noviembre de 2024, cuando se enfrentó a Eslovaquia en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense. Además, será el primer partido oficial que dispute en la capital gallega, donde anteriormente jugó tres amistosos, contra Panamá y la URSS en 1983 y contra Macedonia en 2013.

EFE

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dmg/ism

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