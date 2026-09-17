La ministra Rego está "profundamente agradecida" por gesto de Mbappé con camiseta de Ceuta

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París, 17 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, dijo que está "personalmente profundamente agradecida" por el gesto de Kylian Mbappé, quien aseguró haberse puesto a medias la camiseta de apoyo a Ceuta como muestra de apoyo "a todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

Rego dio este apoyo público a Mbappé "a título personal" en París, tras haberse reunido con Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia del gobierno de Francia. Otros dos compañeros en el Real Madrid de Mbappé, el brasileño Vinícius y el francés Ibrahima Konaté, hicieron el mismo gesto el martes, antes del encuentro liguero del Elche.

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"Yo creo que hay que atender, además del gesto, a la explicación que ha dado Mbappé y que he podido ver esta mañana. Creo que es una posición muy humana, que habla de solidaridad con Ceuta, pero también con las personas migrantes y su sufrimiento", señaló la ministra.

"Reconocer la importancia de los derechos humanos -agregó-A mí me parece que tiene un valor extraordinario en estos momentos en los que además estamos viendo con actos de violencia".

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Rego dijo que está "personalmente profundamente agradecida por un gesto de esta naturaleza" y saludó el simbólico posicionamiento de Mbappé.

"Cuando tenemos grandes referentes en la cultura, en el fútbol o en otras disciplinas a los que siguen tantísimas personas y que muestran gestos humanos, de empatía, eso tiene un valor extraordinario", afirmó.

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Mbappé, de 27 años, es francés hijo de inmigrantes, su madre, Fayza, de origen argelino, y su padre, Wilfrid, camerunés. Criado en Bondy, unos suburbios con un alto porcentaje de extranjeros, ha denunciado públicamente actos que considera racistas.

Su intervención más reciente en ese sentido sucedió tras los octavos de final del pasado Mundial, después de un Francia-Paraguay. Al término de ese encuentro que ganó la selección gala por un penalti transformado por Mbappé, una senadora paraguaya, Celeste Amarilla, realizó comentarios de sesgo racista contra el jugador del Real Madrid, al que tachó de "camerunés colonizado". EFE

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(foto) (vídeo)