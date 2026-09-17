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La familia, soporte del gasto universitario: solo 3 de cada 10 estudiantes trabajan

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Madrid, 17 sep (EFE).- La mitad de los universitarios vive con sus padres y es su familia la que le paga los gastos derivados de sus estudios: solo el 33 % trabaja al mismo tiempo que estudia, una tasa similar a la Portugal y Francia pero muy alejada de Finlandia o Estonia, países situados entre los mejores en el último informe PISA.

Según el estudio 'La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España: una comparación europea', que ha publicado este jueves la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), independizarse mientras se estudia es prácticamente imposible: solo el 5,4 % de los estudiantes vive solo y un 22 % comparte piso con otras personas.

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Finlandia, Dinamarca y Noruega son los países con el alumnado universitario más independizado.

La Fundación CYD ha analizado la octava edición del estudio EUROSTUDENT que compara las condiciones económicas y sociales de estudiantes de 25 países europeos durante el periodo 2021-2024.

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Según este informe, la contribución del entorno familiar representa la principal fuente de ingresos del estudiantado español, aportando el 48,5 % del total, frente al 36 % de la media europea.

Y solo el 29 % recibe ayuda pública o becas, frente a una media europea del 40 %.

"España se sitúa entre los países europeos con una mayor proporción de estudiantes de educación superior que viven con sus padres, solo superada por Azerbaiyán, Georgia y Malta y el uso de las residencias universitarias es el más bajo de todos los países participantes junto a Malta", recalca la colaboradora del informe Alejandra Suárez.

El gasto medio mensual del estudiante español asciende a 1.148 euros, una cifra superior a la media de los países europeos (1.112 euros), al tiempo que las tasas universitarias en España son también de las más altas (205,8 euros al mes, solo por detrás de Irlanda).

El informe destaca que solamente el 10 % del estudiantado universitario en España es inmigrante de primera generación, frente al 12,5 % del promedio europeo.

Los estudiantes nacidos en España pero con uno o ambos progenitores nacidos en el extranjero suponen el 7,6 % del total (9,6 % de media europea).

Unos datos que contrastan con los del informe PISA 2025, que señala que España es uno de los países con mayor alumnado de 15 años de origen inmigrante (20,3 % frente al 16 % de la UE) y que apuntan a que la mayoría de estos estudiantes no acceden a estudios superiores.

CYD indica que el 81 % de los universitarios no presenta antecedentes migratorios.

Y ello a pesar de que la caída del rendimiento ha sido mayor en las rentas más altas que en los estudiantes más vulnerables o de origen más bajo. PISA resalta que descontando el impacto socioeconómico, la condición migrante no ha sido clave en la histórica caída del rendimiento de los adolescentes.EFE

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