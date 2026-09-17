La Autónoma reúne 50 años después a los protagonistas del Festival de los Pueblos Ibéricos

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Madrid, 17 sep (EFE).- Cincuenta años después, el campus de la Universidad Autónoma de Madrid ha vuelto a llenarse de música, banderas, recuerdos y distintas generaciones para recuperar el espíritu del Festival de los Pueblos Ibéricos, encuentro que reunió a miles de personas el 9 de mayo de 1976, apenas seis meses después de la muerte de Franco.

Entonces se hablaba de libertad y de cultura en un país que comenzaba a abrirse tras cuatro décadas de dictadura, y, este jueves, medio siglo después, la Universidad Autónoma ha vuelto a convertir el campus de Cantoblanco en un punto de encuentro entre quienes estuvieron allí y quienes han llegado ahora para conocer aquella historia.

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La jornada ha arrancado por la mañana y se ha prolongado durante horas con conciertos, exposiciones, encuentros, actividades culturales y deportivas y espacios para participar y conversar.

El festival ha reunido a más de treinta artistas de distintas generaciones en una programación que recorre simbólicamente distintos momentos, desde 'El Despertar de la Memoria' hasta la celebración final de 'La Verbena Ibérica'.

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El pasado se ha hecho presente sobre todo en los encuentros. Antiguos asistentes y protagonistas del festival de 1976 han regresado a Cantoblanco para recordar una jornada que, para muchos, quedó asociada a las primeras expresiones de libertad cultural de la Transición.

También ha regresado a Cantoblanco el cantautor Víctor Manuel, quien ha reconocido que el campus que ha encontrado ahora poco tiene que ver con el que conserva en la memoria: "Esto para mí es completamente desconocido", ha señalado a EFE.

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Sin embargo, el cantautor conserva una imagen especialmente nítida de aquella jornada: la Policía a caballo rodeando el recinto del concierto, una escena que, según ha recordado, "no se olvida", en una España que "estaba saliendo de una cosa" y aún no sabía "a dónde iba".

Junto a Víctor Manuel, antiguos asistentes y nuevas generaciones han posado para una fotografía colectiva tomada por Guillermo Armengol, uno de los fotógrafos que documentaron aquella primera edición.

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Por otro lado, además de los conciertos, la exposición ‘La celebración de la Democracia. 50 años del Festival de los Pueblos Ibéricos 1976-2026’ ha servido para abrir la jornada a la memoria.

El llamado originalmente 'Recital de Pueblos Ibéricos' nació con la voluntad de reunir en un mismo escenario las distintas lenguas, culturas y tradiciones de la Península.

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Gallegos, catalanes, vascos, castellanos, asturianos o andaluces compartieron aquel 9 de mayo de 1976 un espacio universitario que terminó adquiriendo un significado que fue mucho más allá de la música.

Por ello, este jueves, los organizadores han querido recuperar aquella idea con una mirada puesta en el presente.

Cincuenta años después, han cambiado las canciones, las caras y también el país, pero Cantoblanco ha vuelto a reunir a varias generaciones para recordar aquel festival y el momento que lo convirtió en una cita singular de la Transición. EFE

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(foto)(vídeo)