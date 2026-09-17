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Illa ve "hipocresía" de PP y Vox con los menores de Ceuta y pide lealtad al Poder Judicial

17/09/2026 El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras una reunión, en la sede del PSOE de Extremadura, a 17 de septiembre de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). POLITICA Jorge Armestar - Europa Press
17/09/2026 El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras una reunión, en la sede del PSOE de Extremadura, a 17 de septiembre de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). POLITICA Jorge Armestar - Europa Press
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El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado este jueves la "hipocresía" de las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox respecto al reparto de menores migrantes de Ceuta, y ha sostenido que la situación en la ciudad autónoma requiere de la lealtad de todos, también la del Poder Judicial.

Así se ha pronunciado este jueves en declaraciones a los medios en Mérida tras reunirse con el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina.

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Ha sostenido que, en esta cuestión, Cataluña se comportará con arreglo a la legalidad vigente y en base al "principio de la lealtad institucional y de solidaridad", como ha venido haciendo, y que la pregunta es qué harán el resto de gobiernos autonómicos, especialmente los del PP y Vox.

"Esta es la pregunta. Y voy a ser un poco más claro y directo. Ya basta de hipocresía. Ya basta. Apelo a todo el mundo a que miren los números", en referencia a los niveles de acogida de menores actuales, y ha rechazado lecciones de solidaridad en este tema.

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"No lo permito. Y yo puedo dar bastantes. Para empezar, que la responsable de vacunas de Catalunya ha estado dos semanas enteras en Ceuta. Y no me ha hecho falta ni hacerme fotos ni a mí ni a ella. Ha ido a trabajar", ha ejemplificado.

Respecto al Poder Judicial, se ha limitado a exigir su "lealtad", tras conocerse el miércoles la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento para migrantes instalado por el Gobierno en el puerto de Ceuta.

TRÁMITE PARLAMENTARIO

Illa también ha abordado la reforma de la financiación autonómica, y preguntado por las críticas de la Junta de Extremadura, pero también por los reparos de los socialistas extremeños, ha defendido que la tramitación en el Congreso de los Diputados "permite incorporar mejoras".

Ha dicho que es normal que los distintos territorios miren por sus intereses, pero que lo que no es aceptable es criticar el proyecto sin ofrecer una alternativa: "Pone mucho en evidencia que algunos no tienen proyecto, ni de financiación ni de nada".

Y ha recomendado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no rechazar de plano el proyecto: "Que hable con el ministro, que negocie", y que se fije en lo que ha hecho el Gobierno de Canarias.

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