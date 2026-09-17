Illa afea al PP y a la Justicia falta de "lealtad institucional" con la crisis migratoria de Ceuta

14/09/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). POLITICA Kike Rincón - Europa Press

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afeado este jueves al Partido Popular, el ejecutivo autonómico de Ceuta y a la justicia falta de "lealtad institucional" en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha pedido al Poder Judicial respeto para el poder legislativo y que aplique la Ley de Amnistía en su totalidad.

"Se trata de actuar con lealtad. E ir ahí, no a diagnosticar, sino a solucionar y ayudar a solucionar. Y el que no vaya a esto mejor se quede en casa", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en donde ha expresado que vive la situación en la ciudad autónoma con un punto de indignación.

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Ha insistido en que hay un marco legal que se debe respetar y, sobre la decisión de la Audiencia Nacional, que este miércoles ordenó al Gobierno paralizar el campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta hasta resolver si lo suspende, a Illa le ha parecido "enormemente extraña".

"No es manera de actuar con sentido de responsabilidad, sentido común y lealtad institucional. La justicia es un poder y eso algunos lo proclaman a diario y es también un servicio público", ha dicho.

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URSULA VON DER LEYEN

Ha tildado de "acertado y positivo" que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se refiriera a Ceuta como frontera no solo española, sino también europea y cree que subrayar esta dimensión puede ayudar a resolver la crisis.

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Preguntado por si Cataluña acogerá parte de los menores migrantes que llegaron a Ceuta, Illa ha resaltado que es la comunidad que más menores ha acogido, que se actuará desde la legalidad y ha llamado al resto de comunidades, en especial a las del PP, a actuar "de forma solidaria".

FINANCIACIÓN

Preguntado por si existen conversaciones con Junts para que los posconvergentes apoyen la propuesta para la nueva financiación autonómica, el presidente catalán ha expresado que hay "permanentemente" canales abiertos y ha definido a la nueva financiación como uno de los grandes retos de su Ejecutivo.

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Ha asegurado que no ha oído a nadie oponerse a la necesidad de su reforma, ha apuntado que la propuesta no perjudica a ninguna comunidad y ha atacado al PP por su negativa a ella: "Veo gente que critica esta propuesta. Tampoco les oigo proponer nada. Algunos han gobernado con mayoría absoluta mucho tiempo y no han sido capaces de poner encima de la mesa una propuesta. Esta la descalifican".

Respecto a si cree que los actuales Presupuestos de la Generalitat de este año serán de legislatura, Illa ha remarcado que este es el "escenario base", que la prioridad es su ejecución y que son unas cuentas que tienen recorrido hasta 2028.

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AMNISTÍA

Preguntado por si reconocería al líder de Junts, Carles Puigdemont, como líder de la oposición en Cataluña de aplicársele la amnistía, Illa ha afirmado que ya lo ha hecho y que le "sabe mal" que esta aún no se haya aplicado a todos aquellos que la están esperando.

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Ha exigido a la justicia española su aplicación y ha criticado que "todavía hay quien arrastra los pies" con argumentaciones que considera muy difícilmente legales para evitar hacerlo.

EDUCACIÓN

En cuanto a la situación de la Educación en Cataluña, Illa ha expresado que esta "no está funcionando bien", ha instado a hacer una reflexión conjunta de país y se ha remitido a su propuesta de llegar hasta el 6% del PIB, un camino que ve viable, para revertir la crisis a raíz del incidente y los resultados del informe de las pruebas Pisa y la huelga de docentes.

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Ha celebrado que "algunos partidos" hayan manifestado su disposición a formar parte del debate sobre el futuro de la rama y ha insistido que este debe ir sobre la dirección a la cual se dirigen los recursos.