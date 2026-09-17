Espana agencias

Illa afea al PP y a la Justicia falta de "lealtad institucional" con la crisis migratoria de Ceuta

14/09/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). POLITICA Kike Rincón - Europa Press
14/09/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). POLITICA Kike Rincón - Europa Press
Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afeado este jueves al Partido Popular, el ejecutivo autonómico de Ceuta y a la justicia falta de "lealtad institucional" en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha pedido al Poder Judicial respeto para el poder legislativo y que aplique la Ley de Amnistía en su totalidad.

"Se trata de actuar con lealtad. E ir ahí, no a diagnosticar, sino a solucionar y ayudar a solucionar. Y el que no vaya a esto mejor se quede en casa", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en donde ha expresado que vive la situación en la ciudad autónoma con un punto de indignación.

PUBLICIDAD

Ha insistido en que hay un marco legal que se debe respetar y, sobre la decisión de la Audiencia Nacional, que este miércoles ordenó al Gobierno paralizar el campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta hasta resolver si lo suspende, a Illa le ha parecido "enormemente extraña".

"No es manera de actuar con sentido de responsabilidad, sentido común y lealtad institucional. La justicia es un poder y eso algunos lo proclaman a diario y es también un servicio público", ha dicho.

PUBLICIDAD

URSULA VON DER LEYEN

Ha tildado de "acertado y positivo" que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se refiriera a Ceuta como frontera no solo española, sino también europea y cree que subrayar esta dimensión puede ayudar a resolver la crisis.

Preguntado por si Cataluña acogerá parte de los menores migrantes que llegaron a Ceuta, Illa ha resaltado que es la comunidad que más menores ha acogido, que se actuará desde la legalidad y ha llamado al resto de comunidades, en especial a las del PP, a actuar "de forma solidaria".

FINANCIACIÓN

Preguntado por si existen conversaciones con Junts para que los posconvergentes apoyen la propuesta para la nueva financiación autonómica, el presidente catalán ha expresado que hay "permanentemente" canales abiertos y ha definido a la nueva financiación como uno de los grandes retos de su Ejecutivo.

Ha asegurado que no ha oído a nadie oponerse a la necesidad de su reforma, ha apuntado que la propuesta no perjudica a ninguna comunidad y ha atacado al PP por su negativa a ella: "Veo gente que critica esta propuesta. Tampoco les oigo proponer nada. Algunos han gobernado con mayoría absoluta mucho tiempo y no han sido capaces de poner encima de la mesa una propuesta. Esta la descalifican".

Respecto a si cree que los actuales Presupuestos de la Generalitat de este año serán de legislatura, Illa ha remarcado que este es el "escenario base", que la prioridad es su ejecución y que son unas cuentas que tienen recorrido hasta 2028.

AMNISTÍA

Preguntado por si reconocería al líder de Junts, Carles Puigdemont, como líder de la oposición en Cataluña de aplicársele la amnistía, Illa ha afirmado que ya lo ha hecho y que le "sabe mal" que esta aún no se haya aplicado a todos aquellos que la están esperando.

Ha exigido a la justicia española su aplicación y ha criticado que "todavía hay quien arrastra los pies" con argumentaciones que considera muy difícilmente legales para evitar hacerlo.

EDUCACIÓN

En cuanto a la situación de la Educación en Cataluña, Illa ha expresado que esta "no está funcionando bien", ha instado a hacer una reflexión conjunta de país y se ha remitido a su propuesta de llegar hasta el 6% del PIB, un camino que ve viable, para revertir la crisis a raíz del incidente y los resultados del informe de las pruebas Pisa y la huelga de docentes.

Ha celebrado que "algunos partidos" hayan manifestado su disposición a formar parte del debate sobre el futuro de la rama y ha insistido que este debe ir sobre la dirección a la cual se dirigen los recursos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 17 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 17 septiembre

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: la Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Murcia

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: la Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Murcia

Un estudio con ratones detecta en la placenta las primeras señales de riesgo de autismo

Los investigadores recurrieron a un modelo de activación inmune materna utilizado habitualmente para estudiar el neurodesarrollo

Un estudio con ratones detecta en la placenta las primeras señales de riesgo de autismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Comienza el plazo para reservar 228.142 plazas en destinos como Mallorca, Tenerife, Ibiza y Lanzarote, con estancias de ocho y diez días y tarifas especiales de 50 euros para aquellos con menos recursos

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

Marruecos firma un “acuerdo histórico” con Estados Unidos e Israel para celebrar los Acuerdos de Abraham con el que intercambia embajadas con Jerusalén

Qué hacen un agente finés, otro rumano y un griego en Ceuta: “Los operativos de Frontex no son policías, no tramitan expulsiones, solo entrevistan y trazan nacionalidades”

ECONOMÍA

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Los españoles guardan el dinero ‘bajo el colchón’ y les sale caro: seis de cada diez no invierten por miedo a pesar de tener ahorros

Estados Unidos exporta a Europa su presión sobre precios de medicamentos a través de acuerdos confidenciales con la industria

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí