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El rey Felipe VI visitará el martes en León la CiberComandancia de la Guardia Civil

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El rey Felipe VI visitará el próximo martes día 22 de septiembre la CiberComandancia de la Guardia Civil, situada en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en León.

La última vez que el monarca visitó León fue el pasado día 7 de julio, cuando presidió la entrega de los Reales Despachos a 265 nuevos sargentos de la trigésimo cuarta promoción de la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA) de la Virgen del Camino.

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La CiberComandancia de la Guardia Civil opera 24 horas al día, los siete días de la semana. Está dirigida a reforzar las capacidades operativas de la Guardia Civil en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos vinculados al ciberespacio y entre sus principales misiones se encuentra la recogida de denuncias de forma ágil y accesible, por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.

En la actualidad la Guardia Civil recoge por esta vía denuncias de cinco procedimientos penales (daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y estafas o cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos) y dos procedimientos administrativos (pérdida o extravío de documentación y localización de documentación), si bien se analiza extender esta capacidad a otras tipologías.

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Además, el personal de la CiberComandancia está capacitado para llevar a cabo la investigación especializada de ciberdelitos denunciados en la sede electrónica.

Por otra parte, recibe correos electrónicos de colaboración ciudadana en materia de terrorismo, medioambiente y ciberestafas, y lleva a cabo ciberpatrullajes, labores de vigilancia en el ciberespacio por parte de los equipos de intervención de armas y del Seprona.

La CiberComandancia inició su actividad el 4 de julio de 2025, con la puesta en funcionamiento de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), dotada en ese momento con 29 efectivos. Desde entonces, la ON-RED ha aumentado su entidad hasta configurar la actual CiberComandancia, y ha incorporado además nuevas capacidades, con un Equipo Arroba para la investigación de delitos telemáticos, una unidad de Policía Judicial y una Unidad de Información, así como equipos de Intervención de Armas y Explosivos y un Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona).

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