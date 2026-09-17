Espana agencias

El PP garantiza el "encaje legal" de su propuesta para retirar la nacionalidad a los que cometan delitos graves

Imagen KJFW6XDXIZE5VJ55EON3LILYZM
Guardar

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha garantizado este jueves el "encaje legal" de la proposición de ley orgánica que prepara Alberto Núñez Feijóo para retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves.

En una rueda de prensa en Palma, Bendodo ha indicado que la iniciativa de su partido buscaría "endurecer" los requisitos para ser español. Según ha añadido, la legislación serviría para "blindar" los requisitos para obtener la nacionalidad y así "ponerla en valor".

PUBLICIDAD

Acerca de la constitucionalidad de esta normativa, Bendodo ha mantenido que, si un ciudadano consigue la nacionalidad española, les parecerá "muy bien", porque "ha cumplido los requisitos" pero ha especificado que, "si se dedica a delinquir en España, esa nacionalidad la va a perder". Por este motivo, ha subrayado que se "buscará el encaje legal" porque, a su manera de ver, es "de sentido común".

Preguntado por si la corrupción podría incluirse en la proposición de ley que plantea el PP para endurecer los requisitos para adquirir y mantener la nacionalidad española, Bendodo ha respondido que es "un tema distinto" a la iniciativa de los 'populares'.

PUBLICIDAD

En este sentido, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP ha recalcado que su intención es que "no se regale la nacionalidad española" y ha insistido en que la iniciativa buscaría "endurecer" los requisitos para ser español.

"DESFACHATEZ" DE UN SÁNCHEZ POR RESPONSABILIZAR A VIVAS

El dirigente 'popular' ha ahondado en el plan migratorio de un futuro Gobierno del PP en el que dan la "bienvenida" a los migrantes que "vengan a España de forma legal a trabajar e integrarse". Sin embargo, ha señalado que quien entre de forma "irregular" o "a delinquir", tendría que "ser expulsado" y "volver por donde entró, con todas las consecuencias y sin ningún tipo de ambage".

El diputado del PP también se ha pronunciado sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al responsabilizar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de la permanencia de menores en las calles de la ciudad autónoma, algo que ha calificado de "desfachatez" por "echarle la pelota a la única persona que ha estado al frente de la crisis en Ceuta".

En ese sentido, Bendodo ha resaltado que Vivas ha estado "todos los días al frente de esta crisis", mientras ha acusado a Sánchez de estar "tumbado a la bartola" en una hamaca en Lanzarote. "España tiene un presidente que no está a la altura de lo que se merece y los grandes dirigentes se miden por su capacidad de gestionar las crisis. Sánchez ha demostrado en cada gestión de una crisis la misma soberbia y el mismo desprecio", ha subrayado.

Bendodo ha puesto de relieve el papel del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles se ha reunido con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para "buscar una solución" a la crisis de Ceuta, por lo que ha destacado que Gobierno y oposición tendrían "los papeles cambiados".

Asimismo, ha aprovechado para trasladar la "solidaridad" y el "apoyo" del PP a los dos militares heridos en Ceuta, unos hechos que ha atribuido a "migrantes irregulares". "¿Qué más tiene que pasar? ¿Tiene que morir alguien en Ceuta para que se tome en serio el problema de la invasión irregular en Ceuta?", se ha preguntado retóricamente. Cabe recordar que la ONG Caminando Fronteras ha contabilizado la muerte de más de 140 personas en los hechos ocurridos en Ceuta el pasado julio.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un problema bucal común eleva un 61% el riesgo de tener Alzheimer, según un nuevo estudio

Las señales inflamatorias en la sangre y la demencia en el cerebro parecen estar estrechamente vinculadas

Un problema bucal común eleva un 61% el riesgo de tener Alzheimer, según un nuevo estudio

Suspiros de merengue, una receta dulce y sencilla elaborada con solo tres ingredientes

Este postre azucarado es ideal para acompañar el café de la sobremesa o para decorar tartas y pasteles

Suspiros de merengue, una receta dulce y sencilla elaborada con solo tres ingredientes

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Cuando la convivencia entre herederos se rompe, la ley contempla una vía para reclamar una indemnización por el disfrute exclusivo de la vivienda, un proceso que comienza con una notificación formal y puede terminar, si no hay acuerdo, ante un juzgado

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

El valle vive días de máxima tensión entre el esperado baile de Bárbara, el avance de la investigación por la desaparición de Dámaso y un triángulo amoroso

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

Emilio Lara, antropólogo y escritor: “Sin el aceite de oliva, nuestra civilización sería más sosa, menos saludable y con un nivel civilizatorio inferior”

Mucho más que un ingrediente gastronómico, el llamado “oro verde” ha moldeado la espiritualidad, la medicina, la filosofía y la geopolítica del Mediterráneo

Emilio Lara, antropólogo y escritor: “Sin el aceite de oliva, nuestra civilización sería más sosa, menos saludable y con un nivel civilizatorio inferior”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

La DGT endurece las normas para los patinetes eléctricos a partir del 1 de octubre: edad mínima, casco obligatorio y multas de hasta 200 euros

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

DEPORTES

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona