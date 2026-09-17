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El médico acusado por la Comunidad de Madrid niega haber manipulado las listas de espera

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Madrid, 17 sep (EFE).- El cirujano Luis Alberto Martos ha desmentido este jueves las acusaciones vertidas en su contra por parte de la Administración regional respecto a la alteración de la prioridad quirúrgica de 57 pacientes en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

'El País' publicó este martes que dos responsables de dicho centro sanitario, uno de los principales hospitales públicos de la capital, rebajaron la gravedad de los pacientes en espera para cirugía con el fin de mejorar artificialmente la situación de las listas de espera.

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Según esa información, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, hubo 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cuya prioridad se rebajó de preferente (intervención en un tope de 90 días) a normal (ampliando el plazo máximo a 180 días), sin ser valorados personalmente y sin hablar con los cirujanos que habían determinado la gravedad de esos casos.

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, sostuvo este miércoles que fue el propio médico que ha denunciado la alteración de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal quien "manipuló de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes "para su beneficio", con el fin de "trabajar menos y operar casos menos complejos".

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"Esto es un bulo. Es falso. Concretamente, la manipulación de la lista tiene una trazabilidad y en ella se refleja quién ha sido el que ha cambiado las prioridades de preferente a normal", ha explicado el cirujano en declaraciones a EFE.

Ante su señalamiento público por parte de la Comunidad, ha dicho que es "una afirmación ridícula, carente de fundamento, carente de lógica, carente de razón y carente de prueba. No tiene sentido que yo manipule algo que no me compete. Los registros del sistema informático de admisión recogen los cambios de prioridad, por indicación del jefe de servicio o por orden de la dirección médica", ha aseverado Martos.

Asimismo, el facultativo ha aseverado que la respuesta institucional a sus advertencias por los canales internos consistió en la apertura de un expediente disciplinario por supuesto acoso.

"Desde el momento en que denuncié esto en abril de 2025, el director médico, Rafael Martínez, y el jefe del servicio de Cirugía, Ortopedia y Traumatología, Basilio de la Torre, solicitaron la apertura de un expediente de acoso. Es el único expediente que tengo abierto en estos momentos. De todo lo que me acusan estoy absuelto", ha subrayado.

El especialista estudia la posibilidad de emprender acciones legales por injurias y lamenta "el lenguaje verdulero" de los dirigentes de la Comunidad de Madrid.

Martos ha echado en falta una llamada del Ministerio de Sanidad para ofrecerle apoyo, dado que se está enfrentando a una institución "tan poderosa" como la Consejería de Sanidad madrileña por denunciar "la mala gestión" de las listas de espera motivado "por la responsabilidad, como un buen profesional en cirugía ortopédica".

Finalmente, el cirujano ha asegurado que la plantilla del centro está viviendo esta situación "con mucho estrés", al tiempo que ha reclamado la intervención de la Fiscalía para depurar responsabilidades.

"Nosotros estamos solos. Los compañeros se han acobardado porque se han dado cuenta de que esto les puede pasar a ellos", ha aseverado.

A su juicio, esto se debe resolver sancionando a los responsables, porque "los han pillado con el carrito del helado y tienen que pagar por ello".

En su opinión, las asociaciones de pacientes, los partidos de la oposición en la Asamblea, el partido del Gobierno o la propia Fiscalía deberían denunciar a estos señores. EFE

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