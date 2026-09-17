El Ciutat de València recupera la normalidad tras la tormenta con una sesión del Levante

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València, 17 sep (EFE).- El Ciutat de València, que sufrió el miércoles una fuerte tormenta que obligó a la suspensión del encuentro del Levante ante el Athletic Club, recuperó este jueves por la tarde la normalidad con la sesión de entrenamiento del equipo levantinista para preparar el duelo del domingo ante el Villarreal.

Tras haberse inundado el miércoles terreno de juego y parte de las instalaciones del estadio, como el túnel de vestuarios y algunos accesos, el Ciutat acogió sin aparentes problemas la sesión de trabajo del equipo que dirige Luís Castro.

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En unas imágenes distribuidas por el Levante, el césped del estadio está, aparentemente, en perfectas condiciones y los futbolistas se entrenaron sobre el mismo terreno de juego que menos de 24 horas antes estaba completamente anegado.

El encuentro aplazado se disputará el próximo 21 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Ciutat de València. EFE

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