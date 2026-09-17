El acusado de matar a martillazos a su hermano en Sa Pobla (Mallorca) en febrero de 2025 acepta cuatro años de prisión

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El acusado de matar a martillazos a su hermano en Sa Pobla (Mallorca) ha sido condenado este jueves a cuatro años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente una condena de 12 años de prisión.

Las partes estaban citadas este jueves en la Audiencia Provincial después de que en junio ya se avanzara la posibilidad de un acuerdo y evitar así la celebración del juicio con jurado.

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Los hechos se remontan al pasado 9 de junio de 2025 momento en que, según ha confesado, el acusado agredió con un martillo a su hermano en Sa Pobla (Mallorca). La víctima falleció días después en el hospital.

El acuerdo tiene en cuenta como atenuantes la confesión y el pago de 60.000 euros a la familia en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño.

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