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Diego Forlán dice que la ausencia de Luis Suárez es una decisión del futbolista

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Montevideo, 17 sep (EFE).- El seleccionador interino de Uruguay, Diego Forlán, aseguró que la ausencia de Luis Suárez en la convocatoria para los próximos amistosos que disputará la Celeste se debe a una decisión del futbolista de Inter Miami y apuntó que este "quería enfocarse más en lo que es el club".

Así lo dijo en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde el cuerpo técnico partió rumbo a la ciudad japonesa de Sendai.

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En la fecha FIFA, Uruguay se enfrentará a Japón, Corea del Sur e India en tres amistosos que se jugarán entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

Los delanteros centro convocados por el exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal para dichos encuentros son Martín Satriano, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

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"Con Luis hablo siempre. No cambió porque sea el entrenador de la selección. Tenemos una grandísima amistad. En ese sentido, hablamos directamente, no hay ningún problema", dijo Forlán.

Agregó que el goleador histórico de la selección uruguaya podría haber sido convocado e hizo hincapié en el buen rendimiento que está teniendo.

"Hemos hablado y él entendió perfectamente. Más una decisión de él, de la situación que está viviendo hoy en día. Obviamente que de cara a lo que viene para lo que es una competencia oficial como puede ser la Copa América en 2028 está bastante lejano y le pareció que quería enfocarse más en lo que es el club", enfatizó.

El pasado 10 de agosto, al ser presentado como seleccionador sub-20 de Uruguay y técnico interino de la absoluta, Forlán no descartó la posibilidad de convocar al 'Pistolero'.

"Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si el está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?", dijo en ese momento.

El 1 de abril, poco antes de la Copa del Mundo, Suárez, expresó que "jamás le diría que no a la selección", si fuera requerido.

Pese a esto, el entonces seleccionador, el argentino Marcelo Bielsa, no tuvo en cuenta al delantero para el Mundial, en el que la Celeste no superó la fase de grupos y se despidió sin victorias.

Suárez se había despedido de la selección en septiembre de 2024 tras un empate sin goles en un partido de las eliminatorias del Mundial con Paraguay.

Entonces, el exdelantero del Barcelona y el Atlético de Madrid fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro de la plantilla. EFE

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