Espana agencias

Coque Malla retrata la "crueldad humana" en 'La ópera de los tres centavos', en Madrid

Guardar

Madrid, 17 sep (EFE).- El cantante y exlíder de Los Ronaldos Coque Malla es Mackie Navaja en 'La ópera de los tres centavos', una nueva versión del clásico de Bertolt Brecht dirigida por Mario Vega y con la música de Kurt Weill que llega ahora al Teatro Infanta Isabel de Madrid tras una gira nacional.

"Es un retrato del alma humana muy cruel, incómodo de ver, donde no hay buenos y malos ni explotadores y pobres explotados. Aquí son todos unos cabrones", explica Malla en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

La trama sigue a Mackie Navaja, un delincuente y proxeneta que controla la Londres de entreguerras con puño de hierro y a base de sobornos. Jonathan Peachum, frente a él, controla a los mendigos y usa su miseria como una empresa calculada y rentable.

Cuando Polly, la astuta hija de Peachum, se casa en secreto con Navaja, se desata una guerra de intereses en una ciudad donde los hombres son carne de cañón y "todos venden a su madre por dos pesetas", señala Malla.

PUBLICIDAD

La obra es una producción de Barco Pirata, Unahoramenos Producciones y el Teatro Pérez Galdós, que acogió su estreno absoluto el pasado enero.

El cofundador de Los Ronaldos no limita el argumento de la obra a una "crítica al capitalismo". A su juicio, aborda la "necesidad de sentirse superior a otros, de someter a las personas y el servilismo".

"Hay gente a la que le gusta tener siervos y hay gente que no puede evitar sentirse siervo", añade.

"Se podría traducir perfectamente en una sociedad comunista. Ahí también hay explotados y explotadores", afirma Malla.

Estrenada en Berlín en 1928, Bertolt Brecht pretendía denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica. Para ello, revisó la parodia musical 'La ópera de los mendigos', del inglés John Gay.

Casi cien años después de su estreno, Coque Malla insiste en la vigencia del texto: "Hubiera sido vigente escrito hace 500 años, y será vigente dentro de 1.000 años, porque esos aspectos del alma humana son inherentes a las personas".

Para Malla la música de la obra es igual de importante que el texto. "Yo creo que Bertolt Brecht y Kurt Weill trabajaron mano a mano desde el principio. Cada uno por su lado hizo una pequeña obra maestra que juntas formaron una gran obra maestra", señala.

Acostumbrado al rock de Los Ronaldos, Coque Malla interpreta ahora un repertorio que mezcla jazz, cabaret, melodías populares y tonadas dulces, acompañado por una orquesta en escena bajo la dirección de su hermano Miguel Malla y seis músicos.

Completan el elenco Carmen Barrantes, Diego Molero, Cristina García, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Miquel Mars y Pablo Novoa.

En su primera obra como protagonista, Malla lo afronta como un reto, pero asegura que "tenía que pasar en algún momento": "El teatro está en mi vida desde que nací por mis padres".

Tras terminar la gira de 'La ópera de los tres centavos' en diciembre, Coque Malla empezará en febrero de 2027 a grabar un nuevo disco, que pretende llevar de gira el próximo otoño. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El modelo de Aston Martin permite acelerar de cero a 100 km/h en 3,3 segundos

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Una mujer con migraña crónica se compra una casa en Sicilia para ir de vacaciones y acaba mudándose: la historia de Camellia y su marido

Un trayecto intercontinental podía dejarla postrada en cama durante una semana entera, sin capacidad para hacer nada

Una mujer con migraña crónica se compra una casa en Sicilia para ir de vacaciones y acaba mudándose: la historia de Camellia y su marido

Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

La obra forma parte de la colección Schlumberger, que reúne 28 piezas de artistas como Cézanne y Delacroix. La subasta tendrá lugar el 22 de octubre

Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+

La 1 continuará con las versiones de adultos y famosos, únicamente el formato infantil pasa al catálogo de la plataforma

RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

DEPORTES

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España