Canadá y Nigeria, a cuartos del Mundial sub-20 tras golear a Francia e Inglaterra

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Madrid, 17 sep (EFE).- Las selecciones de Canadá y Nigeria lograron este jueves el pase a los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol, que se juega en Polonia, tras eliminar en octavos a las de Francia (1-3) e Inglaterra (0-3).

Canadá, subcampeona en 2002, dio cuenta de Francia en el Stadion ŁKS de Łódź, donde se impuso por 1-3 con un triplete de Kaylee Hunter. En el tramo final Kenza Roche-Dufour anotó el tanto del honor francés.

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Las canadienses se cruzarán el domingo en cuartos, en el mismo escenario, con la ganadora del duelo de esta tarde entre la tricampeona y defensora del título, Corea del Norte, y Japón, ganadora del torneo en 2018.

Nigeria, dos veces subcampeona del mundo (2010 y 2014), sacó el billete para cuartos en Bielsko-Biała al golear 3-0 a Inglaterra con tantos de Tosin Rafiu, Janet Akekoromowei y Mary Mamadu. Las inglesas fallaron un penalti que hubiera supuesto el 1-1.

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En cuartos, las nigerianas se enfrentarán el domingo en Łódź a la ganadora del partido de este jueves entre la anfitriona, Polonia, y Colombia. EFE