AFE impulsa un observatorio internacional en riesgos psicosociales y derechos laborales

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Madrid, 17 sep (EFE).- La Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE) se plantea crear un observatorio internacional en riesgos psicosociales y derechos laborales en el fútbol profesional, como herramienta para conocer, prevenir y dar soluciones a los problemas a los que se enfrentan en este ámbito los profesionales de este deporte.

La idea fue anunciada al término de la jornada "Salud mental y riesgos psicosociales en el fútbol profesional", celebrada este jueves por el sindicato (AFE) con la Clínica CEMTRO, con el objetivo de generar evidencia, estándares, herramienta y Cooperación Internacional.

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El sindicato estudia su financiación con fondos de la Unión Europea y la intención de AFE es que la iniciativa tenga un impacto global y que se convierta en un órgano referente internacional, con principios de rigor, independencia, transparencia, igualdad, confidencialidad y cooperación.

El objetivo no es dar respuesta clínica o sanitaria, sino generar evidencia, estándares y conocer cuál es la realidad a la que enfrentan los profesionales del fútbol, con perspectiva de género para generar conocimiento, prevenir riesgos y desarrollar soluciones específicas en el ámbito del bienestar psicológico y de la salud laboral de los profesionales.

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El observatorio contará con un consejo de expertos en psicología, psiquiatría, salud laboral, medicina deportiva, derecho de la sociología, tratamiento de datos y futbolistas profesionales, para generar informes y evidencias dirigidas a sindicatos, ligas y las organizaciones del sector del fútbol que puedan tener incidencia para formar a los futbolistas, a los cuerpos técnicos, a los dirigentes y a los profesionales. EFE