Espana agencias

Absueltos dos acusados de agresión sexual a una menor por las contradicciones de ella

Guardar

Ávila, 17 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Ávila ha absuelto a dos acusados de un delito de agresión sexual contra una menor de edad en septiembre de 2015 en un descampado de la capital, para los que la Fiscalía pedía 22 y 10 años de prisión, respectivamente, ante las dudas sobre la veracidad del testimonio de la víctima y sus contradicciones.

Tras el juicio celebrado a principios del pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha comunicado este jueves la sentencia, en la que los magistrados aplican el principio 'in dubio pro reo' (en caso de duda a favor del reo) que rige en el Derecho Penal.

PUBLICIDAD

En tanto la resolución de la Audiencia Provincial de Ávila no adquiera firmeza (puede ser recurrida ante el TSJCYL), se mantienen en vigor las medidas cautelares de orden de protección y alejamiento e incomunicación de los dos juzgados y ahora absueltos respecto a la denunciante.

Durante el juicio, el Ministerio Fiscal rebajó de 33 y 12 años de cárcel a 22 y 10 años para los dos hombres, respectivamente, al considerarlos supuestos responsables de un delito de agresión sexual cometido contra una menor de edad en septiembre del año 2015 en un descampado de Ávila, y otro de cooperación necesaria en la comisión de dicho delito.

PUBLICIDAD

Por su parte, la defensa solicitó la absolución de ambos, al creer que no había quedado acreditada la participación de los dos que los dos procesados han negado durante el juicio, tanto al inicio de la vista oral a su término.

Para decretar la absolución de los dos acusados argumenta la "ausencia de certeza sobre la total veracidad del testimonio" de la víctima, que según la Audiencia Provincial incurrió en varias "contradicciones" en todo el proceso.

La sentencia remarca que la única prueba directa de lo sucedido parte de la víctima y desecha tanto la declaración de una compañera por sus numerosas contradicciones, como la de la madre de la joven, al conocer lo sucedido a través del relato de su hija.

El tribunal señala que el informe psicosocial es "neutro" e indica que la ausencia de lesiones o fluidos, ya que el examen se realizó 15 días después de los hechos, no permiten concluir si hubo uso da la fuerza.

Por todo ello, aunque sí se cumple la credibilidad subjetiva de la víctima, no se cumple "la credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio", por las contradicciones del relato de la joven frente a otros datos objetivos.

Además, los abusos sexuales y la autoría que indica la víctima no son corroborados por ninguna prueba periférica: no hay informe médico que objetive lesiones, ni otra testifical directa ni indirecta, ni la denuncia se interpone con inmediatez, ni espontaneidad, sino sólo al divulgarse fotografías con imágenes de la víctima de contenido sexual.

La Audiencia Provincial de Ávila reconoce que la denunciante ha actuado de buena fe y sin móvil espurio, pero insiste en que "no hay base suficiente que permita declarar probados, más allá de toda duda razonable, los hechos". EFE

agg/fsm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El modelo de Aston Martin permite acelerar de cero a 100 km/h en 3,3 segundos

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Una mujer con migraña crónica se compra una casa en Sicilia para ir de vacaciones y acaba mudándose: la historia de Camellia y su marido

Un trayecto intercontinental podía dejarla postrada en cama durante una semana entera, sin capacidad para hacer nada

Una mujer con migraña crónica se compra una casa en Sicilia para ir de vacaciones y acaba mudándose: la historia de Camellia y su marido

Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

La obra forma parte de la colección Schlumberger, que reúne 28 piezas de artistas como Cézanne y Delacroix. La subasta tendrá lugar el 22 de octubre

Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+

La 1 continuará con las versiones de adultos y famosos, únicamente el formato infantil pasa al catálogo de la plataforma

RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

DEPORTES

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España