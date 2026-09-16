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Siguen a la baja las llegadas irregulares a España, sin contar la entrada masiva a Ceuta

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Madrid, 16 sep (EFE).- Las entradas irregulares al conjunto de España siguen a la baja sin contar con el episodio de entrada masiva de los pasados días 30 y 31 de julio, que el Ministerio del Interior no contabiliza en su balance quincenal sobre inmigración irregular publicado este miércoles.

Sin contar la llegada de decenas de miles de personas en esos dos días, las entradas irregulares a España han bajado un 16,5 % desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de septiembre respecto al mismo periodo de 2025, con un descenso acusado en el caso de Canarias, donde han caído más de la mitad y una subida de casi el 80 % en Ceuta y Melilla.

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La mayor parte de las llegadas (17.206) continúan siendo por mar, que han descendido un 27,1 % y se han producido a bordo de 755 embarcaciones precarias frente a las 923 que habían llegado en las mismas fechas en 2025.

En cuanto a las llegadas marítimas a la península, estas ascienden a 5.964, un 5,9 % más que en 2025, y las cifras en Baleares prácticamente se mantienen respecto a las del año pasado, con un ligero aumento del 2,6 % de las 5.483 que se habían registrado en 2025 a las 5.627 en este año.

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La bajada generalizada de entradas irregulares al país responde a la caída de llegadas a las Islas Canarias, donde se han reducido a más de la mitad, con 6.861 migrantes menos.

Las llegadas por vía marítima a Ceuta y Melilla son contadas: ninguna en el caso de la primera ciudad autónoma (el año pasado se registraron 4 hasta estas fechas) y 23 en la segunda, dos menos que en 2025.

El balance recoge las entradas terrestres -que incluyen los accesos a nado- en Ceuta y Melilla, donde han aumentado un 78,7 %, de las 2.630 llegadas de 2025 a las 4.700 de este año.

En concreto, han aumentado un 69,6 % en Ceuta -siempre sin contar las decenas de miles de personas que accedieron los días 30 y 31 de julio- de 2.403 a 4.076 y un 174,9 % en Melilla de 227 a 624.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la mayoría de personas que llegan a España de forma irregular por la ruta del mediterráneo occidental (a Baleares, Península, Ceuta y Melilla) proceden de Argelia (45,4 %) y Marruecos (27,9 %).

Y la mayoría de personas que llegan a Canarias por esta vía proceden de Senegal (27,6 %), Gambia (21 %) y Marruecos (17,7 %). EFE

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