Sánchez entrega la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a David Lucas a título póstumo

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Madrid, 16 sep (EFE).- - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles la Orden del Mérito Civil a título póstumo a David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y exalcalde de Móstoles, ha informado Moncloa en un comunicado.

Sánchez ha destacado en el acto que se trata de un reconocimiento a su recorrido profesional, dedicado a los demás, y a su forma de entender el servicio público, así como a “toda una vida de compromiso, de trabajo diario y constante”.

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Lucas falleció el pasado 20 de julio a los 58 años, tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

El comunicado subraya que la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, reconoce la extraordinaria aportación de David Lucas a la defensa del derecho constitucional a una vivienda digna para la ciudadanía y su contribución a la mejora de los servicios públicos.

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Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Lucas fue también senador electo por Madrid en la XII legislatura, aunque el grueso de su carrera política la desarrolló a nivel municipal en los municipios de Getafe (1999-2007), Madrid (2007-2011) y Móstoles (2011-2018).

Tras una etapa como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, desde 2023 ostentaba el cargo de secretario de Estado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

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Asimismo, Moncloa ha destacado su contribución a la actividad docente. EFE